"Nuestro país está con mucha firmeza" Locales 05 de agosto de 2019 Redacción Por El referente radical, Mario Barletta, analiza el gobierno de Mauricio Macri en términos de integración y traza una mirada de las próximas elecciones nacionales: "debemos apoyar este proyecto", destaca.

El ex intendente de Santa Fe y actual embajador argentino en Montevideo, Mario Domingo Barletta, estuvo hace dos semanas por nuestra provincia donde destacó el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), en especial, por el potencial beneficio que traerá aparejado para la Argentina.

De una cultura muy política y de esquivar poco los temas del momento, el radical hizo una primera lectura de la visita de Mauricio Macri a la región, donde expresó que "ha sido una gestión presidencial con mucha presencia del presidente a lo largo y ancho de todo el país, ha demostrado un compromiso muy fuerte con una actitud federal.Lo demostró con lo que sucedió con la cumbre del MERCOSUR, la primera que se hizo en Argentina fue en Mendoza y ahora en la provincia de Santa Fe, destacó.

Además dijo que "siempre nos da la sensación de que lo que estamos viviendo es más importante que lo que pasó. Por primera vez veo que nuestro país está con mucha firmeza en términos de integrarse al mundo, prácticamente estar en desacuerdo con la integración del mundo y el acuerdo de la Unión Europea, es negarse a la existencia de la globalización y persistir con un proteccionismo a ultranza. Este país por primera vez está trabajando muy fuerte en lo que, para mí sí, son las causas del problema de Argentina, que es generar un país competitivo, que tenga la estructura productiva que necesita, ¿cuánto hacía que no veíamos la recuperación del ferrocarril?, ¿cuánto hacía que no veíamos que se ponía énfasis sobre nuestras vías fluviales?, esto reactiva puertos, hace que los traslados de los productos del Norte, noreste de nuestro país y de todas las provincias, tengan costos muy por debajo de los costos que tienen con camiones, estamos hablando de 12 o 13 a 1. Es decir, cuando te pagan 12 dólares por tonelada, con el transporte fluvial se paga uno. Estas son las cosas que necesita el país para ganar competitividad", remarcó el radical.

En tanto dijo que no será sencillo que la gente vuelva a confiar en este proceso, sobretodo por el tema tarifas e impuestos, que han dañado la economía de muchas personas y de algunas empresas: "no es simple, porque toda medida política o estructural para generar un cambio llevan tiempo y los resultados no se ven al otro día, los resultados que antes mencionaba", repasó



REFORMA LABORAL Y EL MERCOSUR

A modo de cierre, el embajador dijo que "no hay que intentar generar temores, una reforma laboral, es algo impositivo, son dos aspectos necesarios en la Argentina. Ambas deben salir del consenso entre los trabajadores e industriales y el Estado. Hay una coincidencia en la necesidad de avanzar sobre esos aspectos, no tiene que generar temor. Una reforma laboral que perjudique al trabajador, no va a ser justamente una reforma que posibilite el crecimiento, uno lo que busca con esto es generar mejoras. Son aspectos necesarios, no son los únicos, necesitamos que Argentina sea un país competitivo, y tenemos todo para hacerlo, necesitamos triplicar los esfuerzos", deslizó en relación a la Reforma Laboral y agregó que "es importante señalar, que es muy beneficioso incorporar 800 millones de personas, que tienen un PBI de 34 mil dólares por habitante, para una Santa Fe que conoce lo que es la producción y la exportación, es una apertura impresionante, esto va a generar empleo, y a su vez la disminución en la pobreza, se va a comenzar a atacar las causas que provocan sistemáticamente las crisis", dijo.

Por último, hizo una referencia al acuerdo de la UE y el Mercosur, y dijo que "a la gente común le debe llegar, una gran expectativa y mucho optimismo. Con este acuerdo se genera un mercado de 800 millones de personas, eliminación de aranceles del 93% en las exportaciones de MERCOSUR a la UE, para las pequeñas y medianas epresas, se establecen ventajas importantísimas, programas que facilitan la integración, la asistencia técnica, asistencia financiera. Esto es una excelente noticia pero no para el empresario y el productor, para la gente común también, en canto Argentina empiece a recuperar los niveles que debería tener en niveles de producción, empieza generar que nuestros productos sean más baratos. Argentina es cara, y por ese motivo no puede competir, o si lo hace es con muchas dificultades. Esto abre la posibilidad a un esfuerzo para generar nuestras ventajas competitivas y ponerlas en marcha. Confío en esta Argentina, no quiero volver a lo anterior, populista por regalar la energía y después fundir al país en términos energéticos", finalizó.