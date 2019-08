La moneda está en el aire Locales 05 de agosto de 2019 Por Darío H. Schueri Leer mas ...

FOTO ARCHIVO ROSARIO SIEMPRE ESTUVO CERCA./ Allí estarán esta semana Macri (miércoles) y Fernández (jueves, con todos los gobernadores que lo respaldan)

Dentro de una semana tendrá lugar la encuesta nacional más cara que se haya encargado hasta ahora (más de 4 mil millones de pesos sobre los 10.600 millones que cuesta todo el proceso elector) para saber cuántos votos de Roberto Lavagna, José Luis Espert y Juan José Gómez Centurión pasarán – o no- a engrosar en las generales del 27 de octubre las arcas de Mauricio Macri o Cristina Fernández.

Según se desprende de los razonamientos del analista político y encuestador Jorge Giaccobe (h), un 14 % de la población electoral decidirá en el balotaje del 24 de Noviembre quien será el próximo Presidente de los argentinos. Por lo pronto, los economistas advierten que para las generales de octubre y la segunda – tercera en este caso – vuelta de noviembre, la economía podría estar dándole buenas señales al gobierno. Habrá que ver si la perciben, y transforman en votos, los más atribulados por el ajuste.

Mauricio y Cristina, en ese orden, estarán esta semana en Rosario cerrando sus campañas; el Presidente este lunes y la ex Presidente el jueves. Por primera vez desde su triunfo el 16 de junio, Omar Perotti compartirá escenarios y fotos con la candidata del Frente de Todos.

En Juntos por Cambio se suscitó una situación muy extraña: Martín Rosúa uno de los precandidatos a diputados nacional, decidió no colocar su boleta “corta” en los cuartos oscuros de toda la Provincia e domingo que viene, toda vez que una vez oficializada las imprimieron junto con el cuerpo presidencial, pero luego fue desautorizada por la Cámara Electoral Nacional (están a la espera de una resolución definitiva de la Corte Suprema de Justicia) ante una presentación de la otra lista (la encabezada por Federico Angelini que sí irá pegada al dueto presidencial). Ellos argumentan que siguen respaldando al Presidente Macri, de manera tal que reparten casa por casa la boleta “larga” (junto a Macri) que si algún distraído la colocare en la urna, le generaría un menudo dilema a los presidentes de mesa.

Por lo pronto, el orientador de esa lista Julián Galdeano confirmó que Rosúa no estará este lunes con Macri en Rosario, pues tiene compromisos de campaña en Reconquista.



APOYOS PROVINCIALES A LOS BINOMIOS NACIONALES

José Corral está satisfecho porque el titular del Foro de Intendentes radicales Dionisio Scarpín (intendente de Avellaneda) declaró su apoyo a la fórmula de Juntos por el Cambio. “El Foro de Intendente radicales que armamos con mucha paciencia ahora con gobierno peronista en la Provincia va a tener un rol distinto”, auguró Corral.

Mientras tanto, el radicalismo (todavía) aliado NEO hizo público un documento de apoyo a la fórmula Lavagna – Urtubey, mas por compromiso con Miguel Lifschitz y en absoluta solidaridad con Antonio Bonfatti ante el cisma que está sufriendo el socialismo, que por convicción.

Felipe Michlig, uno de los líderes de NEO, adelantó que después del 10 de diciembre el bloque de senadores (ahora subdividido entre NEO y Frente Progresista Sur) pasará a llamarse UCR. “Después del 10 de diciembre habrá en la Legislatura 20 legisladores radicales, 19 peronistas y 14 socialistas”, especuló – y avisó- el representante del Departamento San Cristóbal.



LOS DELICADOS NÚMEROS DE LA TRANSICIÓN.

El team designado por Perotti para pedirle a Lifschitz los números “finos” de la Provincia concluyó su trabajo la semana, pasada cuando se retiraron del despacho del Ministro de Gobierno Pablo Farías con dos biblioratos entregados por los ministros Gonzalo Saglione y Pablo Farías con ¿toda? la información requerida.

Ahora le tocará a Rubén Michlig y Silvina Frana con sus respectivos equipos técnicos auscultar esos datos que, por lo que se pudo saber, estarían incompletos en materia de licitaciones de obra pública, Obras Menores, juicios contra la Provincia y otros ítems.

Es probable que la diplomática respuesta a los periodistas de Roberto Mirabella sobre la “pesada herencia”, con el transcurrir de las semanas cambie de semblante dialéctico.

Para que no se generen mas encontronazos políticos de los que seguramente habrá, El Ministro de economía Gonzalo Saglione se encargó de confirmar que el “desequilibrio” en las cuentas públicas en este primer semestre fue de 10 mil millones de pesos (transmutado contablemente en 7 mil), explicado y justificado por los recortes de subsidios nacionales al transporte (casi 2 mil millones de pesos), energía (otros 2 mil millones de pesos), Caja de Jubilaciones (mil millones de pesos por mes) y la “cláusula gatillo” que incrementará en 6 mil millones de pesos la masa salarial de este año fijada -con los aumentos de paritaria- en 16 mil millones de pesos.

El senador radical Felipe Michlig alertó sobre la delicada situación financiera que atraviesan muchas comunas y municipios, que necesitan de manera imperiosa auxilio gubernamental para no quedar lisa y llanamente en cesación de pago. Para después de las PASO (el lunes 12) se convino una reunión entre los presidentes de bloques de senadores con los Ministros Saglione y Farías para encontrarle la vuelta a la cuestión. La presencia del senador peronista Armando Traferri, servirá de emulsionante a la hora del desembolso de plata dentro del marco de la opinada transición.



ELECCIONES NACIONALES EN SANTA FE

Santa Fe enfrentará las elecciones nacionales con sus principales figuras enfrascadas en otros menesteres: el radicalismo en erigirse como principal actor opositor de Omar Perotti. El socialismo tratando de suturar sus heridas internas.

Omar Perotti, por su parte, no deja que el entramado nacional lo distraiga de su principal objetivo: formar el gabinete con “los mejores”, al decir de Mirabella.

Para ello el bielsismo de la mano de ACEP de Oscar Ensinck y la Fundación Konrad Adenauer junto a Silvina Frana, montaron sobre el fin de semana un seminario de tres días de formación político académico, institucional y dirigencial, para que en algún momento el Gobernador electo pueda abrevar allí en busca de los mejores cuadros para su exigente cuerpo de colaboradores.