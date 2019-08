"Down para arriba" en función gratuita Información General 05 de agosto de 2019 Redacción Por La función tendrá lugar el jueves 8 de agosto a las 20, con la presencia en la sala de Gustavo Garzón, director del film. La entrada es libre y gratuita, apta para todo público.

FOTO CP// DOWN PARA ARRIBA./ Será proyectada el jueves 8 a las 20.

La Municipalidad local, a través de la Secretaría de Desarrollo Social en conjunto con la Comisión Asesora Municipal del Discapacitado, proyectará en el Cine Belgrano la película “Down para arriba”.

La función, gratuita y apta para todo público, será el jueves 8 de agosto a partir de las 20, con la particularidad que estará presente en la sala, el director del film Gustavo Garzón. Luego, el actor argentino dará un espacio de charla con los presentes.

Respecto a la iniciativa, el coordinador de Salud del Municipio, Marcelo Gieco, expresó: “Tenemos el agrado de recibir en nuestra ciudad a Gustavo Garzón, que viene a presentar su película, la cual dirige y los protagonistas son sus hijos. Es padre de dos chicos con Síndrome de Down”.

Además, agregó: “Las críticas del film son muy buenas, invitamos a los rafaelinos a que no se pierdan esta oportunidad. Le agradecemos al Cine Belgrano y a la Comisión Asesora Municipal del Discapacitado por sumarse a la actividad”.



Conferencia de prensa de Gustavo Garzón



El actor argentino y director de la película “Down para arriba” brindará una conferencia de prensa el mismo jueves 8 de agosto, a las 18:30, en el hall del hotel Toscano.

Ante los presentes contará el proceso de filmación, su experiencia de trabajar con personas con discapacidad y el éxito que está teniendo el documental en el país.





Sinopsis de la película



La filmación se desarrolla en la granja y los alumnos actúan sus escenas mientras cumplen con las tareas propias de la gente de campo. Juan, después de mucho trabajar, logra articular en su película una sucesión de escenas plenas de lógica, verdad y ternura donde los actores lucen toda su gracia y sensibilidad.

El grupo logra cumplir con su objetivo: filmar una película íntegramente actuada por ellos y presentarla en el Festival en tiempo y forma.

El documental muestra cómo, desde el amor y la sensibilidad de las personas con síndrome de Down, surgen cosas sorprendentes. Y que en la calidad del vínculo que Juan establece con ellos, está el secreto de sus logros.





Garzón

Cabe señalar que Garzón de su pareja con la fallecida actriz Alicia Zanca, tuvo tres hijos: Tamara, de 28 años; y Juan y Mariano, de 31, dos gemelos con síndrome de Down, a los que en 2016 llevó a la escuela de Laso a partir de un film actuado y realizado por chicos con discapacidad intelectual de su taller teatral.



El filme

Refiriéndose a este trabajho el director señaló "la película no fue algo premeditado sino que las circunstancias me fueron llevando; yo buscaba un profesor de teatro para los chicos, que habían pasado por muchos y que ninguno terminaba de satisfacernos ni a ellos ni a mí, y ahí di con el trabajo de Laso, que me dejó asombrado y admirado, entonces anoté a mis hijos en su escuela y le propuse hacer un documental para seguir el desarrollo de sus clases”, destacó el actor, que como realizador hizo “Por un tiempo”, Cóndor de Plata a la Mejor Opera Prima, y “Exhibición Radiografía del Desierto”. “Me llevó la curiosidad -agregó- conocer el secreto de cómo lograba relacionarse tan fuertemente para sacar lo mejor de ellos, y en esa experiencia, en la cual relato la construcción y realización de un cortometraje de Juan con sus alumnos, aprendí mucho acerca del síndrome de Down, fue una experiencia muy feliz”.