Rosúa va con "boleta larga" o no pondrá la "lista corta"

En un comunicado emitido por quienes integran la lista con radicales de Juntos por el Cambio, anticiparon que si la Justicia no los habilita a ir junto con la boleta presidencial, no pondrán la boleta corta el próximo domingo, para evitar que haya una merma en la cantidad de votos del Presidente Macri. Igualmente, dijeron que no bajaban la candidatura, a la espera de la resolución judicial.

Martín Rosúa, María Paula Mascheroni, Walter Omar Kreni, Rocío Villoria Ambrosig, Guido Galeano, Lilia Sosa

Marcos Avalo, Susana Bertone, Hernan Bollici y Maricel Asan en el parte de prensa titulado "La República Argentina enfrenta una elección histórica y tenemos que estar a la altura de lo que el país necesita", indican que "en los próximos comicios está en juego si el país retrocede a un modelo caracterizado por un populismo plagado de corrupción e ineficiencia; o intentamos consolidar una República democrática que enfrente los profundos desafíos que nuestro país aún no ha resuelto".

"En este contexto, siguiendo un mandato de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, en la Provincia de Santa Fe un conjunto amplio de dirigentes del radicalismo santafesino, conformamos una opción en el marco de Juntos Por el Cambio, que buscó y busca acompañar a la fórmula presidencial que encabeza Mauricio Macri" dicen y agregan:" la trascendencia de la elección amerita que todos los quieran apoyar, puedan hacerlo en igualdad de condiciones. Y así lo planteamos a lo largo de esta breve campaña electoral".

"Lamentablemente, quienes dicen defender al Presidente, se ampararon en un supuesto acuerdo, en supuestos entendimientos previos y obviaron la importancia de que todos los acompañamientos en esta instancia tan reñida, eran y son relevantes. El sectarismo, el privilegio de intereses partidistas o personales, generaron un debate y una disputa innecesaria en nuestra opinión; acerca de quienes podían apoyar la fórmula presidencial y quienes pareciera no estuviéramos habilitados a hacerlo. Como si sobraran apoyos en una disputa por el futuro del país absolutamente pareja. Nadie que diga defender a Macri puede argumentar que más apoyos no eran ni son necesarios", fustigan.

"La impugnación política y jurídica a la habilitación por parte de la Justicia Federal Electoral de Santa Fe, el planteo permanente de excluir a nuestra lista en el acompañamiento de la candidatura de Mauricio Macri, llegó incluso al absurdo de una presentación ante la Justicia y reclamos ante los medios de comunicación de que nos impidieran hacer publicidad de nuestro apoyo a Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto", sostienen.

"Este cúmulo de elementos perjudica notoriamente la performance de Juntos Por el Cambio en nuestra provincia. Concurrimos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y mientras esperamos la decisión de la justicia continuamos con la campaña electoral. (...) Esperamos la decisión de la Justicia Nacional con la expectativa de concurrir a las elecciones con la boleta pegada a la de la Fórmula Macri-Pichetto. Si eso no sucediera, y no se nos habilitara esa posibilidad, entendemos se podría producir un daño a la elección presidencial en Santa Fe. Y, en ese supuesto, optaremos por no colocar nuestra boleta corta en el cuarto oscuro a fines de no confundir al electorado", adelantan.

"Esto no implica bajar esta postulación. Sino continuar con el objetivo principal de nuestra lista. Aportar volumen a la fórmula del Presidente. Continuaremos hasta el 11 de agosto con la difusión de nuestra ideas y propuestas. Esto incluye, aunque a algunos no les guste, nuestro apoyo a Juntos Por el Cambio en todos los planos. Nunca tomaremos una decisión que implique restar apoyos a la fórmula presidencial. Y en ese camino continuaremos", concluyen.