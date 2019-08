Corral: "en Juntos por el Cambio estamos en el rumbo correcto" Locales 05 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Este sábado al mediodía en Rosario, se llevó a cabo un almuerzo de los principales referentes de Juntos por el Cambio en la provincia, convocada por el intendente de Santa Fe José Corral, y de la que fueron parte los candidatos a diputados de la lista que encabeza Federico Angelini.

A una semana de las PASO, José Corral manifestó su confianza en que los santafesinos y los argentinos en general optarán por Juntos por el Cambio ya que el gobierno del presidente Mauricio Macri, que busca su reelección, “va por el rumbo correcto, y con los valores correctos”. Para el mandatario capitalino, la opción presidencial y legislativa que propone Juntos por el Cambio “es la de un país decente, que defiende sus instituciones, inserto en el mundo, y con todas las condiciones para crecer”.

Para José Corral, los argentinos están “ante un momento bisagra” y se mostró seguro de que en estas elecciones se optará por seguir por “el rumbo correcto” en el que se empezó a transitar con la presidencia de Mauricio Macri, que busca su reelección con Miguel Pichetto como vice.

Además, se refirió a lo que sucede en la Justicia. “No queremos volver a la justicia manipulada por el poder y a favor de los ladrones. Queremos una justicia que trabaje y de respuestas a las cosas por corrupción”, señaló. “Queremos vivir en un país decente, donde la gente honesta sea la que tenga responsabilidad, no como en el gobierno anterior que tenía en su elenco a los Samid, las Milagro Sala, los De Vido, los Caballo Suárez, los Vino Caliente”, referencia esta última a Hermes Juárez, el sindicalista portuario detenido hace pocos días en el sur provincial.

A su turno, Federico Angelini, ratificó que la lista a diputados nacionales que lidera “se generó por el consenso de todos, con la excepción de un grupo minúsculo”. El actual diputado provincial agregó en ese sentido que “más allá de estar representados todos los espacios políticos de Juntos por el Cambio, es una lista que además tiene una representación territorial muy importante. Y eso también es trascendental, ya que en el Congreso que viene cada región de la provincia estará representada, para que trabajemos de manera conjunta con el Gobierno nacional”. Finalmente sostuvo que el gobierno de Mauricio Macri “está sentando las bases de un nuevo país, no para que crezcamos por los próximos seis meses, sino para que lo hagamos durante décadas. Y eso no discrimina y eso es lo que nos tiene que llenar de orgullo”