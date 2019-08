Plan Mi Lote: hoy darán a conocer el padrón provisorio Locales 05 de agosto de 2019 Redacción Por HASTA EL 16 HAY PLAZO PARA QUEDAR COMO APTO

Desde hoy, el Instituto Municipal de la Vivienda pondrá a consideración el padrón provisorio con las familias en condiciones de participar del sorteo de 45 lotes correspondientes al plan "Mi Lote", que están en el barrio Italia y en el sector de "Mi Tierra, Mi Casa".

El listado podrá ser consultado en la sede del Instituto Municipal de la Vivienda (Güemes 365) o en www.rafaela.gov.ar.

Cabe señalar que el mencionado padrón contemplará a las familias que, por distintas circunstancias, no reúnen las condiciones previstas para formar parte del citado sorteo. "Hay dos condiciones: apto y no apto. Las primeras ya están en carrera para el sorteo de los lotes. Los otros, tendrán el motivo por el cual. Y desde el lunes 5 (hoy) hasta el viernes 16, podrán revertir su condición con la documentación respaldatoria necesaria. Los motivos de ser 'no aptos' son variados. En el caso de que no puedan hacerlo, mantendrá su no aptitud para el sorteo", dijo Marcelo Bersano, Director Ejecutivo del IMV, en declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz)

Vale destacar que el total de familias que forman parte del listado de aspirantes a obtener un lote es de 623 y que, una vez elaborado y publicado el padrón definitivo (que estará listo para la última semana de agosto, según Bersano), se comunicará la fecha precisa de realización del sorteo de los 45 lotes. El mismo está previsto para el mes de septiembre y será de carácter presencial con la presencia de un escribano público. En las declaraciones radiales, Bersano adelantó que el sorteo se hará en el Cine Teatro Belgrano.