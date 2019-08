Márquez llegó a la victoria 50 en República Checa Deportes 05 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA VICTORIOSO./ Marc Márquez acumula medio centenar de triunfos en Moto GP.

BRNO, 5 (AFP-NA) - El español Marc Márquez (Honda) logró en el Gran Premio de la República Checa su sexta victoria de la temporada, la 50ª en MotoGP, este domingo en el circuito de Brno, completando un día redondo para su familia, tras el triunfo de su hermano Alex en Moto2. Tras partir desde la pole position, el cinco veces campeón mundial y actual líder dominó la prueba desde el principio hasta el final.

El mayor de los hermanos Márquez, de 26 años, aventajó al italiano Andrea Dovizioso y al australiano Jack Miller, ambos con una Ducati, reforzando sus opciones de lograr su sexto título en MotoGP.

"Vi que Dovizioso estaba detrás de mí, empujé pero estuve cerca de derrapar. Estoy contento de haberlo logrado a pesar de un problema con el neumático trasero. He podido rodar a mi ritmo", analizó Márquez. "Fue un fin de semana un poco loco, pero me concentré mucho, lo que me ha permitido alcanzar el objetivo, que era la victoria", añadió.

El español se convierte en el cuarto piloto en alcanzar los 50 triunfos en la categoría reina, tras Valentino Rossi, Giacomo Agostini y Mick Doohan. El sábado Márquez igualó el récord de Doohan con 58 pole positions.

Este domingo la salida de la carrera se retrasó más de media hora, debido a la lluvia caída en una parte del circuito, cerca de los stands y de las primeras curvas, mientras que el resto permanecía completamente seco. Hubiera sido demasiado arriesgado para los pilotos optar por los slicks, pero al mismo tiempo no demasiado ventajoso partir con los neumáticos de lluvia, en una pista que se secaba poco a poco. Debido a esta situación la organización decidió recortar la carrera una vuelta, llevándola a 20, además de optar por un procedimiento de salida rápida.



TODO EN FAMILIA

Antes Alex Márquez (Kalex) ganó la carrera de Moto2 y amplió su ventaja como líder del Mundial. Saliendo desde la pole, el piloto de 23 años dominó la carrera de principio a fin, en una pista seca. Fue su quinta victoria de la temporada. "Empujé desde el principio, sabía que mis principales rivales salían por detrás", declaró el vencedor, hermano menor de Marc.

"Encontrarse al frente de la carrera desde el inicio hasta el final es a veces difícil para la concentración", añadió, agradeciendo a su equipo "el buen trabajo". Con 161 puntos en su cuenta, tiene 33 de ventaja sobre su primer perseguidor, el suizo Thomas Lüthi (Kalex). Este último partió desde la 12ª posición y tuvo que abandonar tras una caída, a 16 vueltas del final. Márquez aventajó en 3.018 segundos al italiano Fabio Di Giannantonio (Speed Up) y en 4.158 a otro italiano, Enea Bastianini (Kalex).

Canet completa el pleno español: finalmente en Moto3 venció otro español, Aron Canet (KTM), recuperando la cabeza de la clasificación del Mundial. Tras salir de la sexta posición de la parrilla de salida, Canet aventajó en 159 milésimas al italiano Lorenzo Dalla Porta, que había partido desde el 17º puesto. El italiano Tony Arbolino (Honda), autor de la pole, fue tercero a 217 milésimas.

Ya vencedor del Gran Premio de las Américas, el piloto español de 19 años tiene 148 puntos en la general, solo tres de ventaja sobre Dalla Porta. La carrera estuvo marcada por la extraordinaria remontada del italiano Niccolo Antonelli, que entró en los stands para reparar un problema mecánico durante la vuelta de calentamiento. El piloto de Honda fue quinto a 499 milésimas de Canet. El Mundial de motociclismo regresa el 11 de agosto en Austria.