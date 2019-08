Triunfos de Franetovich y Julián Santero en Oberá Deportes 05 de agosto de 2019 Redacción Por TURISMO NACIONAL

La Clase 3 del Turismo Nacional pasó por Oberá, Misiones, y Julián Santero (Ford Focus) fue el ganador de la final, seguido de Leonel Pernía (VW Vento), que sigue como líder del campeonato, y Rudi Bunziak (C4 Lounge).

En el comienzo, Carlos Okulovich (New Civic), que había largado adelante, se tocó con Emmanuel "Peluche" Cáceres (Ford Focus) y debió abandonar. Quien heredaba la primera colocación era Pernía, seguido de Julián Santero y Cáceres. En el relanzamiento, el mendocino superó al "Tanito" para colocarse adelante. El que comenzó a avanzar fue Bunziak, quien superó a Manuel Luque, poleman del fin de semana, y ya era cuarto. Los despistes de Mauricio Lambiris (Toyota Corolla), José Manuel Urcera (New Civic) y Leo Carduucci provocaron nuevamente la neutralización de la competencia.

Santero pudo conversar la punt y finalmente se llevó el triunfo en el circuito misionero, seguido de Pernía y Bunziak. Manuel Luque, Facundo Chapur, Emmanuel Cáceres, Antonino García, Emanuel Moriatis (Ford Focus), Jeronimo Teti (Cruze) y Adrián Percaz (Ford Focus) completaron el top ten.



FRANETOVICH EN CLASE 2

El líder del campeonato Ever Franetovich (Fiat Palio) ganó una entretenida carrera en la séptima fecha de la Clase 2 que se disputó en el Autódromo de Oberá ante una multitud. Segundo terminó Posco y completó el podio Gastón Iansa, que largó noveno y terminó tercero.

Luego se ubicaron: 4) Gerónimo Nuñez (Nissan), 5) Damián Markel (Toyota Etios), 6) Sebastián Perez (Chevrolet Onix), 7) Miguel Ciaurro (VW Trend), 8) Alejandro Valderrey (Fiat Palio), 9) Gastón Grasso (Toyota Etios) y 10) Marcos Fernandez (Nissan March).