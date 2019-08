Enrique Estévez: "La grieta es un juego perverso para unos pocos"

“Es mentira lo que pretenden instalar desde la grieta, hay una alternativa”, expresó el precandidato a diputado nacional por Consenso Federal, Enrique Estévez, y agregó: “Nos resistimos a pensar que sólo pueden existir estos dos modelos. Es posible un gobierno eficiente y sin corrupción, con cuentas claras y transparente”.

“La grieta es un juego perverso para unos pocos”, disparó el secretario general del Partido Socialista santafesino. “Tenemos la responsabilidad de proponerle a los argentinos y argentinas una alternativa, otra mirada para un futuro diferente. Esa alternativa la encabeza Lavagna, una persona que condujo el Ministerio de Economía nacional en uno de los momentos más críticos de la Argentina en términos económicos y sociales”, remarcó.

En este sentido, en una conferencia realizada en Rosario, Roberto Lavagna afirmó que “para que la economía vuelva a arrancar, hay que empezar a ponerle plata en el bolsillo a los argentinos, para devolverle parte de lo que le han sacado en los últimos dos años”. “La caída del salario real es entre el 16 y el 20%; si uno le saca el poder de compra a los ciudadanos, la consecuencia es esa, la caída del consumo”, remarcó el precandidato a Presidente de Consenso Federal, y dijo responsablemente que “Argentina puede crecer 4% por año durante los próximos 20 años”.



ELECCIONES PASO

Asimismo, el candidato de Consenso Federal en Santa Fe, Enrique Estévez, explicó que, al no haber internas, estas elecciones PASO son “una gran encuesta”, y pidió a la ciudadanía que “vote tranquila”. "No votemos contra otro, votemos a favor de todos", señaló y acotó: “No hay que elegir entre lo malo o lo peor, los argentinos nos merecemos un futuro distinto. Hay que llevar este mensaje a las urnas”.

“En este momento es muy importante transmitirle a la sociedad argentina un mensaje diferente, de propuestas, un mensaje superador con una mirada de futuro. Y la palabra del futuro tiene que ser crecimiento porque hace ocho años en el país sólo se habla de corrupción y endeudamiento”, expresó.

“Mientras el kirchnerismo y el macrismo siguen alimentando la grieta, para su beneficio personal, el país no avanza”, señaló Enrique Estévez, y manifestó: “Argentina merece un futuro distinto y eso se construye con un gobierno de unión nacional”.

“La Argentina que viene necesitará de grandes acuerdos en el Gobierno, en el Congreso y en la sociedad civil. No hay forma de salir de esta crisis si no es convocando a un gran pacto social. Ni Macri ni Cristina tienen vocación ni credibilidad para eso. Por eso el mejor pilotos de tormentas para los tiempos que corren es Roberto Lavagna", concluyó Estévez.



LA VOZ DE SANTA FE

EN EL CONGRESO

“Santa Fe es una de las provincias que más aporta al fisco nacional y la más perjudicada en la coparticipación”, disparó Estévez, y contó que “Buenos Aires es la única provincia que cada vez recibe más fondos, en detrimento de las otras jurisdicciones”.

“Santa Fe este año solamente en concepto de retenciones a la exportación aporta 90 mil millones de pesos al gobierno nacional, y nada de eso vuelve a nuestra provincia”, se lamentó el candidato de Consenso Federal.

En ese sentido, Enrique Estévez pidió generar “un piso de acuerdo” entre todos los legisladores que representen a Santa Fe, tanto diputados como senadores, para “ponerse la camiseta” de la provincia y defender los fondos que les corresponden a todos los santafesinos y santafesinas. “Los candidatos representamos a distintos partidos y proyectos políticos, pero también representamos a la provincia de Santa Fe. Tenemos que ir al Congreso de la Nación a velar por los intereses y derechos de los santafesinos y santafesinas, con la camiseta de Santa Fe bien puesta”, expresó el secretario general del Partido Socialista santafesino.

Por último, Estévez expresó: “Ni a Macri ni a Cristina les importa Santa Fe. Ya quedó demostrado durante sus gobiernos. El kirchnerismo originó una deuda que postergó a millones de santafesinos, y el macrismo no la pagó, incumpliendo un fallo de la Corte Suprema. Tampoco hicieron grandes obras. Son dos caras de la misma moneda”.