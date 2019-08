Expo Rural: 1.226.533 visitantes en Palermo Nacionales 05 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 5 (NA).- La Exposición Rural 2019 de Palermo cerró sus puertas habiendo recibido un 12,5% más de visitantes en esta edición respecto de la anterior al haber registrado un total de 1.226.533 visitantes. Con buen volumen de ventas para los expositores, durante los 12 días que duró, productores y visitantes extranjeros pudieron concretar negocios y acceder a una amplia propuesta de contenidos.

Se desplegaron más de 400 stands, hubo 4 mil animales, estuvieron presentes 16 provincias, los stands comerciales declararon ventas por 2.120 millones de pesos y se invirtieron 619 millones de pesos en los remates de ganado.

El Centro de Capacitación y Negocios del Agro (CNA) fue el punto de intercambio técnico-comercial del que participaron más de 170 empresas y donde se llevaron a cabo 50 conferencias con disertantes de primer nivel, a las que asistieron más de 350 visitantes.

Por su parte, el Centro de Negocios y Promoción de la Genética Bovina y Ovina (CNPG)-en su primer año en la exposición-, reunió a los actores principales de la cadena de producción animal y obtuvo muy buenos resultados en 20 jornadas (entre reuniones comerciales, conferencias y clínicas de criador a criador), contó con 30 disertantes y 300 asistentes.

Las Rondas de Negocios de Alimentos y Bebidas se destacaron por su positivo balance con 1.048 reuniones, la participación de 133 empresas nacionales; 16 empresarios internacionales y 11 países: Cuba, Libia, Inglaterra, Uruguay, Brasil, Francia, Túnez, Estados Unidos, Singapur, entre otros y se generaron 3.8 millones de dólares por intenciones de compra.

También se desarrollaron las Rondas de Maquinaria Agrícola, de las que participaron dos cooperativas de Colombia: Asociación de Ganaderos de la Costa Norte y la Sociedad de Ganaderos y Agricultores de Nariño.

La Exposición Rural está consolidada, como el gran clásico de las vacaciones de invierno; según Opiner -la consultora de investigación que posee la licencia de las Terminales de medición de experiencia de cliente de Happy Or Not- el 70% de los más de 30.500 visitantes encuestados tuvieron una experiencia positiva durante su visita.

El público se deleitó con una excepcional propuesta gastronómica, que contó con tres restaurantes; espacios de comidas regionales con productos típicos argentinos y el patio gastronómico, donde se disfrutó también del "after office" de la expo; también hubo 30 foodtrucks con opciones para comer algo al paso y seguir el recorrido.