Las PASO pueden ser una muestra del humor social

Las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se realizarán el domingo 11 de agosto no definirán las candidaturas presidenciales de los espacios políticos, pero mostrarán el humor social y las preferencias electorales de la sociedad de cara a los comicios generales del 27 de octubre.

Las PASO fueron creadas en diciembre 2009 mediante la ley 26.571, de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral, y establecen una instancia previa (dos meses antes de los comicios generales) para que los ciudadanos elijan los candidatos de cada fuerza política.

La norma, que fue denominada "reforma política", fija también que en la compulsa de octubre sólo podrán participar las agrupaciones que hayan obtenido en las primarias el 1,5 por ciento de los votos válidamente emitidos.

Las PASO son primarias porque, en ellas, cada frente político debe definir a sus postulantes, tanto en las elecciones legislativas como presidenciales; son abiertas porque todos los ciudadanos deben participar, obligatoriamente, aunque no estén afiliados a ningún partido político, y son simultáneas porque se realizan el mismo día (el segundo domingo de agosto) en todos los distritos del país.

En su quinta edición, después de haberse implementado en los turnos electorales de 2011, 2013, 2015 y 2017, las primarias de este año no definirán las candidaturas presidenciales porque los distintos frentes resolvieron no presentar competidores internos.

De ese modo, lo que único que se resolverá es si alguna fuerza queda afuera de los comicios generales por no alcanzar el mínimo del 1,5 por ciento de los sufragios.

Aunque el kirchnerismo nunca presentó más de una precandidatura en la categoría presidencial, el frente gobernante Juntos por el Cambio definió en las PASO de 2015 la candidatura presidencial de Mauricio Macri, quien se impuso a Ernesto Sanz y Elisa Carrió, representantes de la UCR y la Coalición Cívica, respectivamente.

En esta oportunidad, ninguno de los nueve frentes electorales utilizará la herramienta de las primarias para definir su fórmula presidencial, por lo que encuestadores y analistas coinciden en que los comicios serán leídos como un exponente del humor social o de las preferencias electorales de los ciudadanos de cara a las elecciones generales de octubre.

Por eso es que el sistema político admite la posibilidad de que las PASO funcionen como una suerte de "primera vuelta", lo que implicaría que los comicios de octubre sean la instancia definitoria, sin necesidad de que la puja se resuelva en el balotaje del 22 de noviembre.

La falta de competencia efectiva para las principales categorías llevó incluso a algunos de los representantes del oficialismo a plantear la alternativa de suspender las PASO, a fin de evitar el gasto que tiene que hacer el Estado para poner en marcha el dispositivo electoral en todo el país, pero la discusión finalmente no prosperó.

En junio, un grupo de diputados de Cambiemos presentó en el Congreso un proyecto para suspender las primarias, al argumentar que pese a que las elecciones internas abiertas, simultáneas y obligatorias "son un avance, no estarían resolviendo los problemas de fragmentación partidaria y de estímulo de la participación ciudadana".

La iniciativa proponía suspender la compulsa para la categoría presidencial y para la selección de candidatos a legisladores nacionales en "aquellos distritos en los que todas las agrupaciones políticas no hubieran presentado más de una lista".

Pero, además del rechazo de la oposición, que advirtió sobre un potencial "cambio de reglas de juego" en pleno proceso electoral, entre las voces oficialistas que también se manifestaron en contra de la iniciativa estuvo la de la Coalición Cívica de Carrió. El debate, no obstante, persistirá en los próximos años. (Fuente Télam)