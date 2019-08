El 75% de los trabajadores iría a votar aunque no fuera obligatorio

BUENOS AIRES.- El 75% de los trabajadores argentinos irían a votar aunque no fuera obligatorio y 5 de cada 10 conocen la propuesta de los candidatos, aseguró una encuesta privada. El relevamiento, realizado por la empresa dedicada a los recursos humanos Adecco a un mes de las PASO, también detalló que el 30% de los trabajadores argentinos no habla de política durante la jornada laboral.

La encuesta fue realizada entre 3.500 trabajadores de todo el país y destacó que, entre los que sí hablan de política en el ambiente de trabajo "el momento favorito es la hora del almuerzo con 14,1% de respuestas positivas". Además de política los temas habituales son fútbol, series y películas, hijos y vacaciones.

Según el relevamiento, el 75% de los más de 3.500 trabajadores dijo que iría a votar aunque no fuera obligatorio; 5 de cada 10 dijeron conocer las propuestas de los candidatos y el 40% sostuvo que si tuvieran que pedirle a un candidato que se ocupe sólo de un tema "sería la economía".

"Más del 64% destacó que manifiesta sus inclinaciones políticas en el trabajo y que no teme expresarlas, mientras que un 30% sostuvo lo contrario", según el informe. (Fuente: Télam)