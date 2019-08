Juventud Unida, campeón Deportes 05 de agosto de 2019 Redacción Por PRIMERA C

En la tarde de ayer se disputó la quinta y última fecha del torneo Clausura de la Primera C de Liga Rafaelina de Fútbol, donde Juventud Unida de Villa San José goleó al Deportivo Susana 4-1 en el clásico y de esta forma dio la vuelta olímpica al consagrarse campeón.

De esta forma, los de la Villa y Belgrano de San Antonio (campeón del Apertura), ya están clasificados a la fase final.



Los resultados: Juventud Unida 4 (PT 12m y ST 15m Nicolás Eberhardt, ST 30m Leonardo Villa y ST 45m Francisco Imfeld) vs Dep. Susana 1 (ST 40m Pablo Fenoglio) (Reserva: 0-1), San Isidro 1 (ST 30m Marcos Retamar) vs Sp. Aureliense 2 (PT 25m y ST 40m Alejandro Castro) (Reserva: 0-1), Belgrano 5 (PT 4m, 19m Wander De Almeida, PT 24m, ST 43m Gianluca Giacabone y ST 14m Leonardo Velázquez) vs Def. Frontera 1 (ST 42m Lucio López) (Reserva: 3-0).



Las Posiciones: Juv. Unida 12, puntos; Atlético San Isidro 9; Sp. Aureliense 7; Def. de Frontera 6; Belgrano San Antonio 6; Dep. Susana 4.