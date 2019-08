Roca quedó a un paso del título y Bochazo sigue dependiendo de sí

El torneo Apertura de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol esta apasionante. Arde. En la tarde de ayer se disputó la octava y penúltima fecha, donde quedaron perfilados los equipos que –el próximo domingo- buscarán festejar el título.

En la Zona Norte, Sportivo Roca le ganó 2-0 a Bella Italia sigue como líder con 17 puntos y su máximo perseguidor, Vila, tiene 14.

Hay que recordar que el día viernes adelantaron en Vila, Argentino y Tiro Federal con triunfo para el local 2-0 con goles de Mariano Cavallero.

Por el lado de la Zona Sur, Josefina le ganó a Bochazo y se subió a la cima, pero los de San Vicente siguen dependiendo de sí mismos (están a dos puntos) ya que el ‘Depor’ tiene que quedar libre la próxima fecha (última).



Todo lo ocurrido ayer, posiciones y lo que se viene:



ZONA SUR



La Hidráulica 3 vs Libertad E.C. 0



Cancha: La Hidráulica.

Árbitro: Mauro Cardozo.

Reserva: 0-1



Goles: PT 6m Maximiliano Taborda (LH), PT 21m Matías Ponce (LH) y ST 13m Alejandro Pérez (LH).



Atl. Esmeralda 1 vs San Martín 2



Cancha: Atlético Esmeralda.

Árbitro: José Domínguez.

Reserva: 0-2



Goles: ST 10m Germán Vannay (SM), ST 30m de penal Ismael Boetto (AE), ST 43m Carlos Sandoval (SM).



Zenón Pereyra 1 vs Sp. Santa Clara 3



Cancha: Zenón Pereyra.

Árbitro: Facundo García.

Reserva: 0-4



Goles: PT 25m Agustín Bossio (ZP), PT 38m Kevin Cabrera (SSC), ST 20m Octavio Cardozo (SCC) y ST 34m Nahuel Barbero (SCC). Incidencias: Expulsados ST 34m Agustín Bossio (ZP) y ST 34m Martín Saccani (ZP).

Nota: Partido suspendido a los 35m ST.



Dep. Josefina 1 vs Bochazo 0



Cancha: Deportivo Josefina.

Árbitro: Ariel Gorlino.

Reserva: 0-3



Gol: ST 41m Juan Asencio (DJ).



Las Posiciones: Dep. Josefina 16, puntos; Bochazo 14; La Hidráulica 12; San Martín 11; Atl. Esmeralda 10; Atlético (MJ) 9; Sp .Santa Clara 9; Libertad E.C. 3; Zenón Pereyra 1.



Próxima fecha (9°): Bochófilo Bochazo vs. Zenón Pereyra, Sportivo Santa Clara vs. Atlético Esmeralda, San Martín de Angélica vs. La Hidráulica, Libertad Estación Clucellas vs. Atlético María Juana. Libre: Deportivo Josefina.



ZONA NORTE



Sp. Roca 2 vs Dep. Bella Italia 0



Cancha: Sportivo Roca.

Árbitro: Juan González.

Reserva: 2-2



Goles: PT 25m Ezequiel Karchesky e/c (SR) y ST 30m Agustín Moschen (SR).



Dep. Aldao 2 vs Ind. San Cristóbal 1



Cancha: Deportivo Aldao.

Árbitro: Juan Bonnin.

Reserva: 3-2



Goles: PT 7m y ST 35m Leandro Díaz (DA), ST 5m Adrian Videla (ISC).

Incidencia: Expulsado ST 45m Axel Núñez (ISC).



Moreno 6 vs Arg. Humberto 2



Cancha: Moreno de Lehmann.

Árbitro: Emanuel Colman.

Reserva: 3-0



Goles: PT 14m Martín Cabrera (M), PT 20m de penal Ezequiel Gnemi (H), PT 35m Alejandro Palavecino (H), PT 42m y ST 21m Silvio Acosta (M), PT 45m Cristian Arias (M), ST 5m Juan Senn (M), ST 10m Mauricio Beraudo (M).



Las Posiciones: Sp. Roca 17, puntos; Arg. Vila 14; Bella Italia 13; Ind. San Cristóbal 12; Dep. Aldao 11; Arg. Humberto 9; Moreno 7; Tiro Federal 6; Ind. Ataliva 2.



Próxima fecha (9°): Argentino de Humberto vs. Deportivo Aldao, Independiente San Cristóbal vs. Sportivo Roca, Dep. Bella Italia vs. Arg. Vila, Tiro Federal de Moisés Ville vs. Independiente Ataliva. Libre: Moreno de Lehmann.