Ganó Boca en Paraná y goleó River a Lanús Deportes 05 de agosto de 2019 Redacción Por SUPERLIGA

Boca, con autoridad y en una actuación sin fisuras, se impuso anoche con justicia por 2 a 0 sobre Patronato, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, en un partido correspondiente a la segunda fecha de la Superliga.

Eduardo Salvio y Carlos Tévez, a los 5 y 15 minutos del primer tiempo, marcaron los goles del triunfo boquenses, ambos asistidos por pases del colombiano Frank Fabra.

Con este resultado, el elenco de la ribera, que venía de empatar en el debut como local de Huracán (0-0), suma cuatro puntos, mientras que el "Patrón", que se había impuesto sobre Colón en Santa Fe (1-0), continúa con tres unidades.

En cuanto al partido, Boca lo jugó con decisión desde el principio, sacó una rápida ventaja y a partir de eso controló los tiempos.

El elenco "xeneize" contó con varios puntos altos, como Fabra, punzante en cada subida y asistidor en los goles, y Tevez, Iván Marcone y Jorman Campuzano, manejando el balón en la mitad de la cancha.



GOLEÓ RIVER



A River le alcanzó con una ráfaga en el primer tiempo para golear 3-0 a un inexpresivo Lanús, que empieza a preocuparse por su rendimiento, que no lo deja alejarse de la lucha por la permanencia en la Superliga argentina de fútbol. En el estadio "Monumental", y con el envión anímico de la clasificación a cuartos en la Copa Libertadores, el "Millonario" se adelantó en el primer tiempo con un penal convertido por el colombiano Rafael Santos Borré, a los 23 minutos, y una definición cruzada de Matías Suárez, cinco minutos más tarde.

Después que el arquero visitante Agustín Rossi le contuvo otro penal a Nicolás De la Cruz cuando intentó "picarla", Suárez selló su doblete a los 42 minutos del complemento, para darle marco de goleada.

Así, fue la primera victoria para River en esta Superliga, mientras que Lanús, conducido por Luis Zubeldía, quedó apenas dos puntos arriba de Patronato de Paraná, el último que estaría descendiendo a la Primera Nacional.



Otros resultados: Unión 2 (32' Bou y 55' Gómez) - Defensa 1 (46' Márquez), Gimnasia 0 - San Lorenzo 1 (78' Pittón), Banfield 1 (44' Bertolo, de penal) - Estudiantes 0. Hoy: 21.10 (TNT Sports) Godoy Cruz vs Arsenal. Postergado: Independiente vs Newell's.