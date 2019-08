Manuel Luque logró el mejor tiempo en Oberá Deportes 04 de agosto de 2019 Redacción Por POSCO Y HERRERA EN LAS SERIES DE CLASE 2

MANUEL LUQUE. El piloto santafesino consiguió su primera pole en la Clase 3. AGUSTIN HERRERA. Se adjudicó el triunfo en la serie más veloz de la Clase 2.

El santafesino Manuel Luque obtuvo su primera pole en el Campeonato Argentino de Turismo Nacional, en el "Gran Premio Fiesta Nacional del Inmigrante", que se disputa en el autódromo misionero "Ciudad de Oberá".

El piloto de la capital de nuestra provincia llevó al Chevrolet Cruze del equipo Nico Kern Racing Car a la mejor ubicación, que fue además la primera del nuevo modelo en la Clase 3, con la asistencia técnica de Luis Belloso y motorización del Castellano Power Team.

También se disputaron ayer las dos series de la Clase 2, que fueron ganadas por Nicolás Posco (Kinetic) -tras la penalización por falsa largada a Walter López (March)- y Agustín Herrera (Clio), en esta séptima fecha, que se resume en estos números:

Clase 3 (clasificación): 1º Manuel Luque (Chevrolet Cruze), en 1m54s896; 2º Leonel Pernía (VW Vento) a 148 milésimas; 3º Rudi Bundziak (Cictroën C4 Lounge) a 383; 4º Lucas Vicino (Ford Focus) a 388; 5º Carlos Okulovich (Honda New Civic) a 441; 6º Emmanuel Cáceres (Ford Focus) a 449; 7º Julián Santero (Ford Focus) a 636; 8º Fabián Yannantuoni (Fiat Tipo) a 666; 9º Matías Muñoz Marchesi (Fiat Tipo) a 920; 10º Juan Pipkin (Chevrolet Cruze) a 972; 11º Mariano Pernía (Chevrolet Cruze) a 1s137; 12º José Manuel Urcera (Honda New Civic) a 1s221; 13º Antonino García (Ford Focus) a 1s315; 14º Emanuel Moriatis (Ford Focus) a 1s397 y 15º Matías Menvielle (Chevrolet Cruze) a 1s431.



Clase 2 (primera serie - 6 vueltas): 1º Nicolás Posco (Ford Fiesta Kinetic), en 13m33s264; 2º Gerónimo Núñez (Nissan March) a 324 milésimas; 3º Marcos Fernández (Nissan March) a 616; 4º Julián Lepphaille (Toyota Etios) a 2s323 y 5º Walter López (Nissan March) a 3s791.

Clase 2 (segunda serie - 6 vueltas): 1º Agustín Herrera (Renault Clio), en 12m07s981; 2º Ever Franetovich (Fiat Palio) a 819 milésimas; 3º Renzo Testa (Fiat Palio) a 1s968; 4º Sebastián Pérez (Chevrolet Onix) a 3s628 y 5º Gastón Iansa (Ford Fiesta Kinetic) a 4s363.



CRONOGRAMA PARA HOY

Este domingo se completará el programa de la séptima fecha con las siguientes actividades: a las 11:00 primera serie Clase 3 (6 vueltas); a las 11:30 segunda serie (6 vueltas); a las 14:05 final Clase 2 (15 vueltas ó 35 minutos) y a las 15:05 final Clase 3 (20 vueltas ó 40 minutos).