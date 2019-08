Lavagna, con el foco en su plan económico Nacionales 04 de agosto de 2019 Redacción Por PLANIFICA EL FINAL DE SU CAMPAÑA

BUENOS AIRES, 4 (NA).- El precandidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, prepara el tramo final de su campaña con recorridas por el interior y el foco puesto en su programa económico, que se basa en "poner plata en el bolsillo de la gente" para incentivar el consumo. Antes de la veda electoral, el dirigente opositor hará un acto de cierre que podría realizarse en la Ciudad de Buenos Aires o en algún partido del conurbano.

Según precisaron fuentes partidarias, Lavagna tiene pensado realizar en los próximos días un viaje a Córdoba y pasará por la ciudad de Río Cuarto.

"Ya estuvimos en Santa Fe, en San Juan, en Mendoza, ahora no descartamos que se pueda estar en Chaco o en Corrientes. Las provincias argentinas tienen un rol central para nosotros porque la Argentina va a salir adelante con el esfuerzo de todos", explicó a NA Alejandro "Topo" Rodríguez, quien encabeza la lista del frente a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires.

Además, el dirigente de Consenso Federal sostuvo que "las economías regionales juegan un rol vertebral" en la política que buscarán implementar.

La idea de Lavagna es destacar el carácter federal de su espacio y resaltar que es la única fórmula que presentó un plan de Gobierno detallado antes de las PASO.

Para lograr el primero de esos puntos, el precandidato presidencial se reserva las primeras horas de la mañana para hablar con radios de ciudades chicas del interior argentino, antes de comenzar su jornada de trabajo.

En cuanto al plano económico, el jueves pasado el ex titular del Palacio de Hacienda presentó en su búnker político el programa "ReactivArgentina", con las principales medidas que tomará en caso de llegar al Gobierno.

Por la tarde de este sábado, Lavagna estará en el partido bonaerense de Avellaneda para presenciar el inicio de una maratón para concientizar sobre el autismo.

El candidato de su espacio a gobernador en esta provincia, Eduardo "Bali" Bucca, será uno de los corredores que competirá en esta carrera, que pasará por varias localidades hasta finalizar en la Catedral de La Plata.

Antes de que comience la veda electoral, el líder de Consenso Federal realizará un acto de cierre para su campaña: si bien aún no está definido el lugar, Lavagna piensa que podría ser en algún salón de la Capital Federal o en alguna parte del conurbano, como en el partido de San Martín.