En la Rural, Macri aseguró que se tienen que terminar las retenciones

BUENOS AIRES, 4 (NA).- El presidente Mauricio Macri subrayó ayer que "se tienen que terminar las retenciones", mientras que argumentó que es "un impuesto que atrasa y destruye oportunidades", al participar de la inauguración de la tradicional Exposición Rural de Palermo. En el mismo sentido, el mandatario sostuvo que "lamentablemente en la emergencia" el Gobierno tuvo que aplicar ese impuesto. "Se tienen que terminar las retenciones a las exportaciones. Es un impuesto que atrasa y destruye oportunidades", resaltó.

Minutos antes, el presidente de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina, había pedido que "se eliminen de una vez por todas los derechos de exportación" al criticar: "Mientras que en el resto del mundo se apoya a los productores, en la Argentina se nos castiga con las retenciones".

Junto a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, Macri aseguró: "Estamos saliendo de esta crisis más fuertes, más convencidos". "Empezamos a resolver esas fragilidades que tenemos", señaló a poco días de las PASO y pidió al campo que genere "un millón de puestos de trabajo en la Argentina para fortalecer el federalismo".

También destacó el acuerdo alcanzado entre el Mercosur y la Unión Europea al argumentar que representará "más pymes, más empresas, más trabajo, más inversión". "Hay un lugar en el mundo para lo que hacemos", indicó y argumentó que la Argentina "comenzó a integrarse" a los mercados internacionales. Consideró que se trata "del trabajo argentino llegando al mundo".

Al referirse a la relación entre la administración de Cambiemos y el campo, remarcó: "Lo primero que hicimos fue sentarnos a dialogar para escucharlos a ustedes, que son los protagonistas". Insistió en que ese sector es "protagonista del comienzo de la recuperación" al afirmar que "genera trabajo de calidad".

"El año pasado no fue cualquier sequía, fue la peor en 50 años, la peor en la vida de la mayoría de ustedes. Nos sorprendieron una vez más con una cosecha récord", puntualizó.



"LA RUEDA GIRA"

Macri pronunció en la Exposición Rural un discurso con fuerte contenido de campaña electoral, en el que afirmó que el país "ya está listo para empezar a crecer" pero necesita "salir de esta incertidumbre política y confirmar que no volverá al pasado".

Al participar de la inauguración de la tradicional exposición, Macri lanzó varios gestos al sector agropecuario y aprovechó para tratar de reforzar la confianza de su electorado de cara al último tramo de la campaña hasta las elecciones primarias del 11 de agosto.

"La rueda está comenzando a girar y va a tomar más velocidad cuando salgamos de esta incertidumbre política y confirmemos que vamos hacia adelante y que no volvemos al pasado", expresó el Presidente ante las autoridades de la SRA, funcionarios del Gobierno y un público que lo vivó.

Además, el jefe de Estado aprovechó para apoyar a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, cuya performance electoral es clave para la estrategia nacional de Juntos por el Cambio y afirmó que "es lo mejor que le pasó a la provincia en los últimos 30 años".

Tras ratificar su intención de eliminar por completo las retenciones a las exportaciones agropecuarias, el Presidente y precandidato a la reelección señaló: "Cuando llegamos (al Gobierno) estábamos en el subsuelo menos 10. Mugre, escombros, oscuro. Pero ahora ya llegamos al piso 0 y ya estamos listos para empezar a crecer".

Sin abandonar el tono electoral, el mandatario subrayó: "Queremos confirmar ahora, más que nunca, que queremos vivir en una democracia de verdad, sin autoritarismos, sin prepotencias, sin mafias, con la verdad sobre la mesa".

"En un país donde se combate el narcotráfico, donde las obras empiezan y terminan y donde se recupera la plata que nos robaron con la corrupción", agregó, en uno de los tramos más aplaudidos por una audiencia que mantiene un rechazo cerrado a la gestión del kirchnerismo desde el conflicto de 2008 por la Resolución 125 para elevar las retenciones móviles.

Sobre el final del discurso de media hora que el mandatario pronunció en el tradicional evento, remarcó: "La Argentina que queremos no está en el pasado, está en el futuro. Y juntos nos estamos dando cuenta de que somos imparables".

En el palco principal del predio, el Presidente estuvo acompañado también por la primera dama, Juliana Awada, la gobernadora Vidal, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, funcionarios y legisladores nacionales.