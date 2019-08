Franco Soldano en la mira de Boca Deportes 04 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 4 (NA) - Boca Juniors avanzó ayer en la contratación del delantero Franco Soldano para suplir a Darío Benedetto, quien viajó este mediodía a Francia para incorporarse al Olympique de Marsella. El actual futbolista del Olimpiacos griego no es tenido en cuenta por su entrenador, por lo que su salida no sería compleja, al punto tal que hasta podría darse a préstamo.

Desde hace más de dos semanas, cuando se supo que la salida de Benedetto era algo muy probable, Boca se movió para intentar conseguir un sustituto pero se encontró con un sinfín de negativas. Desde Guido Carrillo, el uruguayo Cristian Stuani, el ecuatoriano Felipe Caicedo y el francés André-Pierre Gignac, todos hicieron saber que no tenían intenciones de venir al fútbol argentino. Con este escenario, las opciones quedaron reducidas a dos candidatos: el propio Soldano y Mauro Boselli, en Corinthians, pero el entrenador Gustavo Alfaro optó por el primero y por tal motivo ya comenzaron las charlas.

Por su parte, Benedetto fue despedido ayer en Ezeiza por varios hinchas y este domingo arribará a Francia para sumarse al Olympique de Marsella. El elenco galo pagó 16 millones de euros por el "Pipa", quien una vez que supere la revisión médica, firmará un contrato por cuatro temporadas.