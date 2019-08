Cristina pidió disculpas si alguien se ofendió

BUENOS AIRES, 4 (NA).- La precandidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Kirchner, encabezó ayer un nuevo acto de campaña en el que pidió "disculpas si alguien se sintió ofendido" durante su gestión pero resaltó que "nunca" dejó de lado la "defensa de los argentinos", al tiempo que destacó su reconciliación con Sergio Massa.

Durante una nueva presentación de su libro "Sinceramente" con un acto multitudinario en el estadio DirecTV Arena del partido bonaerense de Malvinas Argentinas, la ex mandataria criticó al Gobierno nacional y provincial al tiempo que apoyó enfáticamente al precandidato a gobernador Axel Kicillof.

El principal condimento político fue la presencia en primera fila del candidato a diputado nacional Sergio Massa, que se mostró por primera vez en la campaña y tras varios años de enfrentamiento junto a la ex presidenta, quien destacó la reconciliación.

"Con los compañeros y las compañeras de la Provincia y de todo el país, los que nos habíamos distanciado y nos volvimos a juntar porque sabemos que es mucho más importante la Argentina que nuestras diferencias, ya nos dimos cuenta de que cuando nos peleamos entre nosotros nos devoran los de afuera", subrayó.

Respecto del escenario económico, la compañera de fórmula de Alberto Fernández puso de relieve que su gestión logró "desendeudar a la Argentina" y reconoció que tuvo "aciertos y con errores", tras lo cual remarcó: "En definitiva, si hay que pedir disculpas porque alguien se sintió ofendido, las pedimos, pero nunca le erramos en la defensa de los argentinos".

Por otra parte, se mostró irónica con el discurso del oficialismo al señalar que "algunos quieren explicar la realidad con fenómenos meteorológicos y ahora con términos fluviales, con esto de que el país estaba en el medio del río" y afirmó que las políticas de la gestión del presidente Mauricio Macri "son un verdadero tsunami sobre la vida de todos y de todas".

"Cuando (Mauricio) Macri llegó al Gobierno y (María Eugenia) Vidal a la Gobernación (bonaerense) los argentinos estábamos en tierra. Los chicos iban al colegio con sus netbook, los científicos estaban en el Conicet, en el Invap, todos estaban en tierra, haciendo sus cosas y viviendo su vida y de repente vino el tsunami de estas políticas", reforzó.

La senadora nacional evaluó que "el corazón de este modelo es un modelo de especulación donde ganan los bancos y pierden todos los demás" y defendió los dichos recientes de Fernández al señalar que "lo que Alberto dice es que no puede sobrevivir ninguna sociedad donde se paguen tasas de 70% u 80% porque revientan las pymes y los comercios".

Por otro lado, Cristina Kirchner brindó un fuerte respaldo a Kicillof en medio de la expectativa del kirchnerismo por el impulso que su desempeño electoral en la provincia más populosa del país podría darle a la fórmula presidencial.

En primer lugar destacó la negociación de la deuda con el Club de París que llevó adelante Kicillof cuando era ministro de Economía y luego remarcó: "Si la provincia fuera conducida por alguien que también conoce la macroeconomía, creo que somos imparables en serio".

Con la presencia de Massa -con quien compartió una foto momentos antes del acto- y de Kicillof, el acto funcionó como un cierre de la campaña de la ex presidenta en la provincia de Buenos Aires, mientras Fernández encabezó un actividad junto a dirigentes porteños en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

No obstante, la fórmula del Frente de Todos volverá a mostrarse en el acto de cierre de la campaña nacional previsto para el próximo miércoles en la ciudad de Rosario.