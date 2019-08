Un fuerte respaldo Nacionales 04 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 4 (NA).- El presidente de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina, respaldó ayer al presidente Mauricio Macri, pero apuntó a las retenciones y la inflación. "Celebramos que el federalismo haya vuelto a funcionar", subrayó en la inauguración de la tradicional Exposición Rural de Palermo.

"Hoy el campo está de pie", destacó y celebró la creación del Ministerio de Agricultura tras once meses con el rango de Secretaría de Agroindustria.

Sin embargo, reclamó "que se eliminen de una vez por todas los derechos de exportación" y fustigó: "Mientras que en el resto del mundo se apoya a los productores, en la Argentina se nos castiga con las retenciones".

"Tomamos su palabra, Presidente, las retenciones se eliminan en 2020", puntualizó Pelegrina frente a Macri y sus funcionarios del Gabinete nacional.

Además, analizó que el contexto por el que atraviesa la Argentina "amerita una profunda reflexión".

"Hubo avances en materia institucional", afirmó y señaló que "volvió el dialogo entre el sector publico y privado".

Consideró que "resta mucho por hacer" y apuntó al "gasto público descontrolado, alta presión tributaria, inflación y endeudamiento".

"No hay política más progresista para un pueblo que lograr la estabilidad económica, empezando por la inflación", sostuvo y pidió "entender la importancia de defender la moneda".

Pelegrina resaltó que se dieron "avances en la vida institucional de los argentinos" y cuestionó que "los atajos no existen, son espejismo señalados por quienes pretenden distraer de la meta o el camino correcto".

"Con la inversión viene el empleo", aseguró, mientras reclamó "créditos a tasas razonables" y "que el Estado se maneje dentro de los límites de la Constitución nacional".