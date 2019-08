CRAR empezó con una derrota la Reclasificación Deportes 04 de agosto de 2019 Redacción Por RUGBY

FOTO LA OPINION PASO EN FALSO./ CRAR no pudo con Universitario de Rosario.

El Círculo Rafaelino de Rugby perdió este sábado como local ante Universitario de Rosario por 35 a 10 en uno de los partidos de la Reclasificación A, la última fase del TRL y donde habrá cuatro lugares para la Elite del certamen en 2020.

El equipo Verde no tuvo una buena producción. Ya al cabo del primer tiempo perdía por 20 a 3 y si bien intentó reaccionar en el arranque de la segunda mitad con un try de Mariano Ferrero, luego no pudo ser consistente en su presión, debido fundamentalmente a varios errores (el line fue uno de los más notorios) que su rival no perdonó. Los otros puntos, además de Ferrero, fueron aportados por Pablo Villar con una conversión y un penal.

La escuadra dirigida por Cristian Martino saltó a cancha con: Jonatan Viotti, Matías Rocchi y Federico Monzón; Juan Manuel Barreiro y Franco Davicino; Mariano Ferrero, Facundo Aimo y Manuel Mandrille; Ricardo Brown y Pablo Villar (c); Leonardo Sabellotti, Nicolás Imvinkelried, Matías Bustamante, Mateo Villar; Santiago Kerstens.

Luego ingresaron: Gastón Zbrun por Monzón; Benjamín Acosta por N. Imvinkelried; Gino Catán por Mateo Villar.



OTROS RESULTADOS

También por la primera fecha jugaron: La Salle 23 - Rowing 14; Los Caranchos 27 - Estudiantes 14 y Provincial 22 - Universitario de Santa Fe 14.

Próxima fecha (2°, 10/8): Universitario de Santa Fe vs. La Salle; Rowing vs. Los Caranchos; Estudiantes vs. CRAR y Universitario de Rosario vs. Provincial.