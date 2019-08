La atención mayor está en Villa Rosas Deportes 04 de agosto de 2019 Redacción Por Peñarol recibe a Ferro. Por su parte 9 de Julio recibe a Brown, Quilmes a Ramona y Ben Hur visita a Florida.

FOTO ARCHIVO NECESITADO./ Peñarol quiere sumar y espera hacerlo en el clásico.

Buenas propuestas futbolísticas para la tercera fecha del torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol, que se disputará de manera íntegra este domingo a las 15.30 (14 horas en Reserva).

Cada vez que se enfrentan Peñarol y Ferro se pone el foco de atención en uno de los duelos más convocantes a nivel local en los últimos años. El partido tendrá lugar en Villa Rosas, donde la V azulada intentará hacerse fuerte ante los Bichitos Colorados. Los dirigidos ahora por Juan Verón no pudieron sumar en las dos fechas iniciales, mientras que la escuadra de Oscar Born tiene 3 puntos.

El torneo tiene como líderes como puntaje ideal a 9 de Julio, Ben Hur y Argentino Quilmes. El León, campeón del Apertura, viene entonado por el triunfo en el clásico ante Atlético pero hoy tendrá enfrente a un Brown que quiere mantener el protagonismo que tuvo en el anterior torneo.

Por su parte, la BH tendrá que trasladarse a Clucellas donde lo esperará el siempre duro Florida. Ya sin otras competencias paralelas, los dirigidos por Carlos Trullet tienen todos los cañones enfocados en ganar este torneo.

Mientras tanto, Quilmes buscará seguir por el buen camino que mostró en las dos fechas iniciales ante el Deportivo Ramona. En el Agustín Giuliani los cerveceros saben que tienen que hacerse fuertes si pretenden pelear arriba.

Este es el detalle de la jornada: Quilmes vs. Dep. Ramona, Rodrigo Pérez (Bauer M. – Usprung A.); 9 de Julio vs. Brown, Javier Simoncini (Mansilla M. – Morero G.); Dep. Libertad vs. Atlético Rafaela, Leandro Aragno (Rodriguez Fern. – Andrés A.); Peñarol vs. Ferro, Sebastián Garetto (Luque N. – Menelli I.); Dep. Tacural vs. Unión, Angelo Trucco (Isasa A. – Roldán J.); Florida vs. Ben Hur, Gonzalo Hidalgo (Ercole N. – Codo L.) y Talleres de María Juana vs. Sportivo Norte, Guillermo Vacarone (Gaitán L. – Rodriguez E.).



PRIMERA B

Este domingo se juega la octava fecha del torneo Apertura del Grupo B, que tuvo un adelanto el viernes con la victoria de Argentino de Vila sobre Tiro Federal de Moisés Ville por 2 a 0, con 2 goles de Cavallero (en Reserva ganó Vila 2-1).

El duelo saliente será entre Sp. Roca y Deportivo Bella Italia. El primero llega al frente en la tabla con un punto de ventaja sobre los Tanos. Este es el detalle de la programación:

Zona Norte, Sp. Roca vs. Dep. Bella Italia , Juan Gonzalez (Vazquez J. – Mansilla R.); Dep. Aldao vs. Independiente de San Cristóbal, Juan Bonnin (Vivas L. – Cardamone J.) y Moreno vs. Argentino de Humberto, Emanuel Colman (Rodriguez Fed. – Rodriguez R.).

Zona Sur: La Hidráulica vs. Sp. Libertad de Estación Clucellas, Mauro Cardozo (Cazzaniga C. – Espinoza F.); Atlético Esmeralda vs. San Martín, José Dominguez (Córdoba D. – Estejeman A.); Zenón Pereyra FC vs. Sp. Santa Clara, Facundo García (Raballe J. – Rodriguez J.) y Dep. Josefina vs. Bochófilo Bochazo, Ariel Gorlino (Ercole G. – Schwant J.)



POR EL TITULO

Juventud Unida de Villa San José y San Isidro de Egusquiza tendrán la posibilidad de obtener el título esta tarde cuando se dispute la quinta fecha del torneo Clausura de Primera C. Ambos equipos lideran con 9 puntos.

Este es el detalle de la programación: Juv. Unida vs. Dep. Susana, Claudio Gonzalez ( Celis B. – Kestler A. – Aguirre F.); San Isidro vs. Sp. Aureliense, Matías Retamoso (Gutiérrez D. – Fuentes F. – Singer L.); Belgrano vs. Def. Frontera, Sergio Romero (Milanesio S. – Costamagna N. – Milanesio M.).



FUTBOL FEMENINO

El torneo de fútbol femenino disputará una nueva fecha, en Defensores de Frontera, con la siguiente programación: 9:30 horas: Atlético Rafaela vs. La Hidráulica; 11 horas: 9 de Julio vs. Sp. Norte y 12:30 horas: Def. Frontera vs. Ben Hur.