Los secretos de los ministros de economía Suplemento Economía 04 de agosto de 2019 Redacción Por UN LIBRO QUE CUENTA LA TRASTIENDA DE LOS FUNCIONARIOS

En plena campaña electoral, en la que la situación macroeconómica es uno de los grandes temas en discusión, "Los secretos de los ministros de Economía", el nuevo libro de la periodista Liliana Franco, se propone contar la trastienda de los distintos funcionarios que estuvieron al frente del Palacio de Hacienda desde el retorno de la democracia, en 1983.

En la misma sintonía que su anterior obra, "Los secretos de la Casa Rosada, la acreditada en el Ministerio de Economía se propone -y lo consigue- mostrar el detrás de escena de los ministros que manejaron los números del país.

Malhumorados, de buen vínculo con la prensa, corteses pero estrictos... En los 36 años que abarca el libro se muestra cómo fueron las personas que ocuparon el cargo de ministro de Economía.

Las peleas con las distintas misiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), camas matrimoniales en los despachos, cambios de discursos, banqueros jugando de local, el histórico y entrañable mozo "Miguelito" y romances de funcionarios con secretarias son algunas de las anécdotas que supo recopilar Liliana Franco a lo largo de sus 30 años de recorrer los pasillos del Palacio de Hacienda en su rol de periodista acreditada.

"Lo que busco retratar es cómo se mueven los ministros de Economía que con sus decisiones afectan la vida cotidiana de todos. Quiero mostrarlos en la intimidad del poder, porque a veces las pequeñas actitudes pintan a las personas", comentó a NA la autora, que aclaró que el libro "no busca analizar ni juzgar la gestión económica" de cada uno de los funcionarios que estuvieron al frente del Palacio de Hacienda.

Por otra parte, Liliana Franco también se refiere particularmente en la obra al vínculo con la administración de Nicolás Dujovne luego de haber publicado los gastos que hacía el funcionario para comprar sus meriendas y alquilar aviones privados con el dinero de la denominada caja chica.

"Esa nota me generó que tuviera muchísimas dificultades para trabajar. Nuestro rol no es caerle simpáticos a los políticos", subrayó la experimentada periodista.