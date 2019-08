Con tecnología 3D le fabricó una mano a un joven accidentado

Heraldo Torres llegó un día, como cualquier otro, a la despensa en donde atendía al público en general. Pero ese día, los dueños del negocio, le dijeron que iban a cerrar porque no podían sostenerlo ya que la crisis los estaba golpeando fuerte. Heraldo se quedó sin laburo.

Llegó a su casa y le contó todo a su novia, arquitecta. Lejos de desesperarse y de ponerse mal, intentó ayudar a su pareja que ese día estaba complicada con los tiempos con sus trabajos diarios de esa profesión.

La chica no llegaba a no llegaba a hacer una maqueta de madera y Heraldo se ofreció a hacérsela, con buenas intenciones, y con mucho coraje. "Quería adornarla a la maqueta, y le quise poner un arbolito de plástico. Yo no sabía mucho, pero iba probando, viendo. Y sin darme cuenta, prácticamente empecé en el mundo del 3D. Y así fui conociendo, fui averiguando y de curioso llegué al verdadero mundo del 3D. Yo no sabía nada de esto", cuenta hoy el joven protagonista, a 6 meses de aquella situación.

Sin trabajo y con mucho tiempo por disponer en algo que comenzaba a interesarle, se dirigió al Municipio local para conocer más del tema, y acercarse al programa Rafaela Emprende. "Fui golpeando varias puertas, entre ellas la de Rafaela Emprende, y fueron ellos los que me ayudaron a guiarme a la hora de abrir un emprendimiento. Aún estoy en ese proyecto", cuenta.

Es entonces, en esas charlas, que le preguntaron si podía hacer una mano 3D. Alguien conocía un caso de un chicos que había perdido una extremidad y se lo trasladó a este joven curioso que estaba avanzando en el tema, pero aún en "modo básico", como le gusta decir a él y a la vez siendo limitado. "Una tarde me suena el teléfono. Era la mamá de un chico de 20 años, de Coronel Fraga, que había tenido un accidente laboral grave en su mano izquierda. Me llamó con desesperación y me preguntó su me animaba a diseñársela", contó Herlado.

Su respuesta, con algo de nervios, fue la limitación, pero respiró hondo y le contestó: "pero eso no quiere decir que no lo pueda hacer". Y todo comenzó.



LA PRIMERA EN RAFAELA

A fuerza de capacitación y trabajo, logró reemplazar la mano de Edgardo, el chico accidentado. Lejos de querer saber más, Heraldo dijo que nunca le preguntó qué fue lo que le pasó y sólo pidió los datos y los detalles para empezar a trabajar.

En dos semanas lo logró. Una semana le llevó conocer una nueva máquina adquirida, con conocidos de Santa Fe, mientras que en los restantes 5 días puedo componer el brazo.

Hoy cuenta con lo básico de equipamientos. En la Argentina en sí hay problemas para conseguir los materiales. En el mundo del 3D se trabaja con un total de 15 materiales específicos. En nuestro país sólo se pueden conseguir 5.

En toral, son 28 partes de las cuáles dos son muy grandes, que van enganchadas al antebrazo y la otra al muñón de la mano. Por dentro tiene todo un sistema de tenazas por dentro, donde es ajustable.

"Me gusta esto, de hecho voy a seguir en el tema. Pienso seguir ayudando y trabajando", destaca el joven que logró increíble. La familia de Edgardo se emociona mucho cuando escuchan cómo lo logró. Y no es para menos...