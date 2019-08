Sobre Espert: "Lo escuché y lo leí en algunos medios de la ciudad y la verdad es que me pareció muy poco preparado. Es un gran economista y quizá la trabaja como nadie, pero no puede basar su campaña en agredir a Macri y a Cristina. Eso no queremos los argentinos, queremos propuestas y que las cosas sean agresiones ni pleitos de por medio. Me parece que le falta mucho, pero mucho rodaje como para llegar a conducir un país como este", expresó Silvio, de barrio Parque.

Aumento de patrimonio: "Al igual que nuestra ex presidente, el presidente de la Nación aumenta su patrimonio. ¿Quiere más guita? Se ve que no le alcanza. La otra robó y robó y hoy está casi tras las rejas. Este que se aumenta... ¿Para qué quieren tanto? Una vez Bilardo dijo que no iba a dirigir a China porque no iba a llegar a gastar todo lo que iba a ganar. Bien podrían estos escucharlo un poco al doctor, y tener una vida más feliz sin tantos aprovechamientos. Es verdad, tienen mucho dinero, pero qué infelices que son los dos...Por favor", dijo algo reflexivo Esteban.

Llegada de Stracqualursi: "Se la pasaron hablando toda la semana los medios de Stracqualursi. Y ni siquiera se puso la camiseta de Atlético y ya todos sacaron conclusiones. Lo mismo hicieron el año pasado con Quiroga, con Klusener... Somos una institución que le gusta hablar de antemano, sin conocer nada. Después, para completarla, ni siquiera vamos a la cancha. Así estamos los hinchas de Atlético. Más allá de que no es mi agrado, yo le deseo lo mejor a Denis y ojalá se canse de hacer goles", mensaje de Mariano, hincha de la Crema.

Santiago Maldonado: "Respeto mucho las marchas y los movimientos que hacen por la muerte de este militante. De hecho, en Rafaela se llevó a cabo una proyección en la memoria de esta persona y los que organizaron el encuentro no hicieron ni siquiera un disturbio. Sostienen una idea, un pensamiento, la expresan y no joden al resto de la sociedad. Al que le gusta bien, al que no, no pasa nada. Ahora bien, pintar el Cabildo, como pasó en Buenos Aires, eso sí es una clara muestra de que poco les interesó la vida de Maldonado y lo que buscan, claramente, es ensuciar a gobiernos de turno y activar acciones que nada tienen que ver con la muerte de este chico. Vergüenza dan, que lo sepan, y que aprenda de personas, como las de esta ciudad, que dieron un buen ejemplo", mensaje de Anabella.

Usan las veredas: "Los guardas de la ciudad deben, también, multar a los chicos, y no tan chicos, que van por las veredas con las bicicletas. Atropellan gente, son peligrosos. Yo elijo no usar el auto por el caos que es buscar estacionar en la ciudad y tengo que andar esquivando a estos sujetos que hacen lo que quieren. Tienen que pararlos, pedirles el DNI y hacerles llegar una multa a su casa. Y si no tienen DNI, se tienen que ir a la comisaría y que alguien vaya y los saque. Así vamos a empezar a hacer las cosas bien de una buena vez. Pero no hacer nada y dejar pasar esto, es lo peor que pueden hacer", dijo un vecino de barrio Sarmiento.

Sobre "Las Bolten": "Ahora cambian de nombre, después de realizar todo tipo de acto político en donde nunca razonaron y trataron a todos como quisieron. Ahora se separan, se hacen llamar por otro nombre. ¿Nadie va a contar por qué se separan? porque me gustaría mucho saberlo y adivinar la trama, extremadamente política que llevan detrás. Defendieron a las famosas y a los casos que le daban publicidad. Hay cientos de chicas maltratadas en todo el país y jamás llamaron a ninguna. Dejen de hacer política barata y hagan algo en serio por el pueblo. O directamente que no estorben", dijo Marcela.