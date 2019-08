Mercosoja: la región vuelve a discutir el desarrollo del cultivo

El vicepresidente de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina, Ing. Martín Ambrogio reconoció que la industrialización, infraestructura y las buenas prácticas agrícolas siguen siendo temas centrales de debate constante entre todos los actores que impulsan una mejora para el cultivo.

Al mismo tiempo, adelantó que el encuentro "Mercosoja 2019" bajo el lema "Reformular la soja, para impulsa una cadena de conocimiento" que se realizará en la Bolsa de Comercio de Rosario entre el 4 y 5 de septiembre próximo, volverá a generar un espacio amplio para la discusión de temáticas a largo plazo, sin perder de vista la coyuntura y las tópicos actuales de lo que está sucediendo en los mercados a corto plazo. ”Se debatirá sobre las diferentes tendencias que proponen los nuevos candidatos en relación a la cadena de la soja y su visión en el contexto del Mercosur ampliado y otros bloques como la Unión Europea”, dijo.

En Mercosoja, la preocupación pasará por cómo darle valor a la soja teniendo en cuenta la capacidad de procesamiento que se ha instalado en la República Argentina y otras regiones de América. Según sus organizadores, el mundo necesita cada vez más alimentos y por esta razón uno de los desafíos del Mercado Común del Sur pasa por encontrar la manera de producir cada vez más manteniendo las buenas prácticas y protocolos internacionales.

“Los cambios de paradigmas exigen mostrar al mundo la aplicación de nuevas herramientas productivas más sustentables, que mejoren lo que aún no está tan bien”, anticipó Luis Zubizarreta, presidente de Acsoja agregando que generar valor agregado ocupa un lugar principal para la cadena que busca más perfeccionamiento.

El directivo, subrayó que el valor agregado es símbolo de más trabajo para el país, así como también, consecuencia de una producción con más valor ambiental y crecimiento de las exportaciones.

“Tenemos una enorme oportunidad de ingresar a mercados cada vez más exigentes. Este congreso apunta a preparar a toda la cadena para un desarrollo productivo mayor y nuevos mercados. El potencial es enorme, no podemos quedarnos en el granero del mundo exportando solo materias primas; es necesario dar un paso hacia sustancias orgánicas como las lecitinas y también recomponer la situación de los biocombustibles”, enfatizó en el marco del lanzamiento en la Exposición Rural de Palermo.



A TODO SOJA

En esta séptima edición de Mercosoja, el encuentro sumará a la Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales, para impulsar el congreso “A Todo Soja”, con el objetivo de sumar más contenidos a la agenda agroindustrial local; y al mismo tiempo, aportar una mayor experiencia y nuevos espacios de análisis de esta cadena estratégica para el desarrollo de Argentina.

Entre los puntos más relevantes, se tocarán aspectos que van desde las tecnologías de cultivos hasta comercio internacional, el impacto ambiental y socioeconómico, no solo en escala regional o nacional sino que también se discutirá sobre el impacto a nivel internacional.

Cabe destacar, que actualmente, el Mercosur es el principal exportador de poroto, harina y aceite de soja a nivel mundial.

“Creo que debemos reformular cada uno de los eslabones de la cadena para adecuarlos a los nuevos desafíos. Necesitamos producir más de manera sustentable y también amigable ambientalmente y ser capaces de demostrar que la soja no es un cultivo dañino, como algunos dicen”, remarcó explicando que las exigencias nos van a ayudar a mejorar frente a una demanda que va a seguir creciendo. “Nos obligará a ser prolijos y cuidadosos en la trazabilidad del cultivo”. Según este investigador y científico del Conicet, los próximos tiempos vendrán con un gran control social sobre la producción y el manejo. “Se aumentará la transparencia de todo el proceso favoreciendo no solo a los compradores sino también a los consumidores”, finalizó.