Déficit provincial: podría terminar entre los 3.000 y 17.000 millones de pesos en 2019

Hace un mes se inició en la Provincia de Santa Fe el proceso de transición del actual gobierno de Miguel Lifschitz (FPCyS) al de Omar Perotti (PJ). Y una de las mayores preocupaciones por parte de quienes asumirán a partir del 10 de diciembre son las finanzas de la Provincia. Así lo indicó el propio Gobernador electo, en las únicas declaraciones que realizó hasta ahora.

El Centro de Estudios "Scalabrini Ortiz" hizo un extenso informe especial sobre las finanzas provinciales. Allí marcan que "la combinación de aceleración del gasto público previa a las elecciones provinciales con la merma de recursos producto de la caída en la actividad, el Consenso Fiscal de 2017; y la reducción de recursos girados por Nación a la provincia, han profundizado el déficit fiscal en Santa Fe, el cual alcanza en tan sólo 5 meses los $6.561 millones". En tal sentido, analizan la evolución de los recursos y de los gastos y establecen proyecciones sobre el resultado primario al finalizar este año. "La relevancia del análisis radica en que, si bien nos encontramos ante una transición larga donde los resultados pueden cambiar, es muy probable que el nuevo equipo de gobierno deba afrontar la reducción o financiamiento del déficit", sostienen.

Vale destacar que en la pasada semana, la Provincia oficializó que, en el primer semestre, el déficit fue de $10.500 millones. Aunque el Ministro de Economía, Gonzalo Saglione, relativizó ese número y afirmó que, en realidad, serían unos $7.000 millones.

Para tomar magnitud de las cifras, vale decir que el Presupuesto 2019 de la ciudad de Rafaela es de $1.500 millones. Es decir: el déficit de la Provincia en el primer semestre representa entre 4.6 y 7 presupuestos anuales de nuestra ciudad.

Como resumen, desde el CESO indican que "En los primeros 5 meses de 2019 el déficit de la Administración Provincial alcanzó los $ 6.561 millones. Representa el 6% de los recursos provinciales. La Administración Provincial ha informado un total de $114.554 millones de Gastos ejecutados entre enero y mayo de 2019 y $107.992 millones en Ingresos".

Agregan que "el Déficit Fiscal de la Administración Provincial podría ascender a $17.155 al finalizar el 2019, alcanzando el 5,5% de los Ingresos Totales. Esto sucedería si el ritmo de aumento de recursos y gastos de los primeros 5 meses del año se mantiene durante el resto de 2019". Pero también entienden que "una disminución en los Gastos en Capital podría reducir considerablemente el déficit. Durante los meses analizados, la Inversión Real Directa creció considerablemente en un contexto electoral. Si estos gastos disminuyen a la mitad en lo que resta del año, el déficit disminuiría al 1% de los Ingresos Totales". Esto llevaría a una cifra final de un rojo de $2.980 millones.

Por otra parte, marcan que "los ingresos tributarios provenientes del IVA, Ganancias, Ingresos Brutos y Sellos cayeron en su medida interanual en términos reales. De los impuestos mencionados, el que presentó una caída porcentual más fuerte fue el impuesto a los sellos, por la reducción de alícuotas de 37,5% fruto del Consenso Fiscal 2017. El impuesto inmobiliario fue el único que mostró un aumento en términos reales y su recaudación aumentó 12% interanual a valores constantes".

La recesión se hace sentir en la recaudación: "en el marco de 12 meses consecutivos de caída en la actividad económica nacional la recaudación de IVA y de Ingresos Brutos tiene gran impacto en las arcas provinciales", afirman.

Asimismo marcan que "continúa el destrato del gobierno nacional hacia Santa Fe. La concentración de transferencias por parte del gobierno nacional hacia la Provincia de Buenos Aires ha afectado en mayor o menor medida a todas las provincias, aunque la más perjudicada fue Santa Fe.



EL INFORME

En cuanto a la composición del Gasto de la Administración Provincial, determinan que "la Administración Provincial ha informado un total de $114.554 millones de Gastos ejecutados entre enero y mayo de 2019. (...) Durante los primeros cinco meses de 2019 el 11% de los Gastos Totales han sido de capital, donde las construcciones han abarcado el 8% del Gasto Total. De los $12.725 millones de Gastos en Capital, $8.765 millones han sido en construcciones".

Por otra parte, los Gastos Corrientes están compuestos en gran parte por Remuneraciones. Representan el 37% del gasto total y han alcanzado un monto acumulado de $42.348 millones en los cinco primeros meses de 2019. La mayor parte de las Transferencias Corrientes se compone por Coparticipación a Municipios y Comunas, seguidas por transferencias a instituciones de enseñanza privada. Representa un 18% del Gasto Total acumulado, por valor de $20.232 millones. Las Prestaciones a la Seguridad Social acumulan $19.289 millones y representan en 17% del Gasto Total del período analizado".

En cuanto a los recursos, "la Administración Provincial ha informado un total de $107.992 millones de Ingresos obtenidos entre enero y mayo de 2019. El 65% de los recursos son de Origen Nacional mientras que sólo el 35% son de Origen Provincial. Los Ingresos Brutos (IIBB), Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Ganancias explican el 89% de los Recursos Tributarios de la Administración provincial. El IVA contribuye con $25.764 millones, seguido por IIBB con $21.698 millones y Ganancias con $20.519 millones", detallan y concluyen "el Déficit Fiscal alcanza los $6.561 millones en el período mencionado, un 6% de los recursos totales".

En cuanto a la comparación interanual, destacan que "el Índice de Precios al Consumidor de Santa Fe registró en mayo un aumento interanual de 57,7% según el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC). Por su parte, la recaudación acumulada a mayo de 2019 aumentó 44% interanual y los gastos 54%. Los Ingresos Tributarios cayeron 9% interanual a valores constantes. Los recursos de capital han caído a la mitad en sólo un año, por efecto de la disminución de transferencias de capital. Esto esta motorizado por la eliminación del Fondo Sojero, mediante el cual fueron transferidos a Santa Fe $794 millones en los primeros cinco meses de 2018. Los Ingresos No Tributarios cayeron 17%. Este rubro incluye regalías, alquileres, multas, tasas, entre otros. Debido a que la información no se presenta desagregada no es posible determinar qué factor provocó la disminución. A valores constantes la caída en los ingresos tributarios fue la que mayor impacto tuvo sobre la recaudación total".

Más tarde indican que "otro factor que motivó la caída en los recursos provinciales fue la concentración de transferencias por parte del gobierno nacional hacia la Provincia de Buenos Aires en desmedro del resto. (...) El gobierno nacional destinó en el primer semestre de 2019 menos recursos que el año anterior a todas las provincias, a excepción de Buenos Aires. Mientras que la provincia de Buenos Aires fue la más beneficiada al recibir 9,5% adicional de recursos, Santa Fe fue la más perjudicada al ver contraído en 7,3% los recursos reales obtenidos desde la Administración Nacional. Dado que, como mencionamos en el segundo apartado, la mayor parte de los Recursos de la Provincia son de origen nacional, el impacto fue significativo".



PROYECCIONES

El CESO plantea dos proyecciones. En ambos casos suponen que los ingresos siguen creciendo igual, pero modifican cómo se llevarán adelante los gastos.

"Dado que más del 80% del gasto público es “corriente”, se considera que el mismo tiene una importante rigidez, es decir, no es fácil de ajustar ya que está condicionados por factores como nivel de actividad y de precios, negociaciones salariales, entre otros. Además, la obra pública fue el gasto que más se incrementó en términos reales, después de la inversión financiera, en un contexto electoralista provincial".

Ante este panorama, proyectan por un lado que los gastos mantengan el ritmo. "De cumplirse este escenario, el Déficit Fiscal de la Administración Provincial ascendería a $17.155 para 2019 alcanzando el 5,5% del Ingreso Total estimado", dicen. Pero en el segundo escenario, creen que el gasto estuvo exacerbado por el contexto electoral y, por lo tanto, podría bajar el ritmo. "De cumplirse este escenario, el Déficit Fiscal de la Administración Provincial alcanzaría $2.980 millones para 2019 alcanzando el 1,0 % del Ingreso Total proyectado".