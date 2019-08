Iniciando el camino de la vida

Sr. Director:



A veces los padres reniegan de sus hijos y de sus hijas, sin saber, o no pensar que quizás sean los artífices del comportamiento de ellos y ellas. Es, diríamos (perdón por el ejemplo), el sistema a que están acostumbrados a vivir, el que los rige y educa día a día. La sociedad con la que se convive, también afecta al comportamiento de las personas de diversas maneras. Es en definitiva cómo actuamos los que tenemos la hermosa misión de acompañar en el crecimiento a nuestros seres amados; ya que estando en esa noble tarea; es bueno pensar el por qué actúan de tal o cual manera. Abrazar, besar, decirles “Te quiero”, sentarse unos minutos a conversar con ellos; la incondicionalidad, la presencia, el amor, el trato suave, la tolerancia, la renuncia, la oración, el dar; siendo todo esto y mucho más lo que obra de una manera mágica!.

Evitar los insultos, las agresiones, el subestimarlos constantemente, pero sí los límites que educan y que deben estar presentes en situaciones que así lo ameritan; tomados de la mano en el camino de la vida, irradiando luz para que la oscuridad no aminore los sentidos, no enturbie el alma, no seque el manantial de amor que se semana del corazón, o transforme en amarga la dulzura, del ser que trae al nacer.

Agosto, mes del niño y la niña, mes en que se acentúan los agasajos, mes en el que se comparten más actividades con ellos y ellas; y estoy muy segura que quisieran que todo el año fuera agosto. ¡Qué puedo decir de los niños y las niñas!. De esos pequeñitos, que alegran la vida, que son un canto a la inocencia, de una ternura que abraza, una nobleza que impacta, una luz que no se apaga, el cielo que nos cubre, la tierra que nos mantiene en pie, con sonrisas contagiosas y sus manos que, cuando aprietan tu mano, hacen que tu corazón inmediatamente, se instale entre ellas.

¡Mucha felicidad para ustedes, niñas y niños! ¡Mis amores!



Ana María Abuh Arias de Abeillé

Rafaela