Tres meses para Messi Deportes 03 de agosto de 2019 Redacción Por SELECCION

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, fue sancionado con tres meses de suspensión para poder jugar con el equipo albiceleste, por sus dichos contra la entidad que rige el fútbol en Sudamérica.

Además, el jugador fue multado con 50.000 dólares, que deberá abonar AFA, luego de los dichos de "Lío" sobre la Conmebol, a la que trató de "corrupta", según confirmó la entidad.

No obstante, Messi ya había sido sancionado con una fecha de suspensión por su expulsión ante Chile, y por ese motivo no podrá jugar en la jornada inaugural de las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial de Catar 2022.

Luego de la eliminación de Argentina ante Brasil en semifinales de la Copa América, en donde el VAR fue utilizado de una manera que el plantel argentino criticó duramente, Messi fue contundente al declarar ante la prensa y señaló: "No podemos ser parte de esta corrupción".

En un comunicado oficial la entidad que rige el fútbol sudamericano indicó que la Jueza Unica del Tribunal de Disciplina suspendió "por tres meses, contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente decisión".

"En consecuencia el jugador queda suspendido para disputar partidos oficiales y amistosos con su Selección Nacional en ese período de tiempo", agregó la entidad.