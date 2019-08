Huracán le ganó a Colón Deportes 03 de agosto de 2019 Redacción Por El "Globo" se impuso 2-0 sobre el "Sabalero" con tantos de "Droopy" Gómez (de penal) y Fernando Coniglio.

FOTO WEB FESTEJO. / Droopy Gómez ya ejecutó el penal y celebra su gol. El arquero Burián en el lamento.

Huracán comenzó la segunda fecha de la Superliga con una enorme sonrisa gracias a su triunfo 2-0 sobre Colón de Santa Fe en el Estadio Tomás Adolfo Ducó.

El partido se inició de una manera particular: antes del minuto de juego, Colón alcanzaba el gol pero el juez de línea decidió invalidarlo de manera acertada por un fuera de juego. De todos modos, el "Sabalero" casi grita el tanto en el disparo previo al offside, pero el arquero Antony Silva tuvo una buena respuesta. El arranque del complemento fue similar: Silva tuvo una gran reacción para achicar un mano a mano con Cristian Bernardi cuando apenas iban 6 minutos. Sin embargo, el penal que le hizo Walter Pérez a Rodrigo Gómez a los 14 minutos cambió el rumbo del juego. El "Droopy" se hizo cargo de la pena máxima que cobró el juez Hernán Mastrángelo y la cambió por gol.

Inmediatamente, los dirigidos por Juan Pablo Vojvoda tuvieron dos oportunidades para estirar la ventaja.

De todos modos, la visita casi lo empata cuando ya Huracán jugaba con uno menos por la expulsión de Mauro Bogado: el centro de Alex Vigo confundió al paraguayo Silva, que quiso sacarla al córner y casi termina metiéndola en su propio arco. El travesaño lo salvó.

En la última, llegó el desahogo definitivo. Rodrigo Gómez despejó el balón alto, Fernando Coniglio molestó a los centrales rivales, ganó la posición y escapó para cruzar un derechazo inatajable para Burián.



SIGUE HOY. 13:15 hs (Fox Sports 2) Aldosivi vs. Argentinos (Diego Abal), 15:30 hs (TNT Sports) Rosario Central vs. Talleres de Córdoba (Facundo Tello), 17:45 hs (Fox Sports Premium) Central Córdoba vs. Atlético Tucumán (Pablo Echeverría), 20 hs (TNT Sports) Vélez vs. Racing (Néstor Pitana). Mañana: 11 hs Unión vs. Defensa, 13:15 hs Gimnasia vs. San Lorenzo, 15:30 hs Banfield vs. Estudiantes, 17:45 hs River vs. Lanús, 20 hs Patronato vs. Boca. Lunes 5/8: 19 hs Godoy Cruz vs. Arsenal. Postergado: Independiente vs. Newell's.