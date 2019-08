Previa de los 21k sábado y Skate-BMX el domingo Deportes 03 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO PRENSA MUNICIPALIDAD DOBLE ACTIVIDAD./ Hoy en la ciclovía la Previa será para chicos y grandes.

La Municipalidad de Rafaela organiza la previa del Maratón 21K que tendrá lugar el sábado 3 de agosto a las 15, en la esquina de Estanislao del Campo y Candiotti. El evento contará con dos propuestas, una recreativa para chicos de 6 a 12 años, aprovechando el mes del "Día del niño" y otra en la que podrá participar el público en general con un circuito no competitivo de 4 y 8 kilómetros. La entrada es libre y gratuita y, al final de la jornada, habrá premios, sorteos y regalos.

La 9ª edición del Maratón 21K "Ciudad de Rafaela" organizado por el municipio, se correrá en nuestra ciudad el domingo 1 de septiembre en honor al profesor Daniel "Tecla" Farías. Las inscripciones se pueden realizar online (https://www.rafaela.gob.ar) en el banner de 21K Rafaela 2019 que se encuentra en la parte inferior de la web, donde se podrá completar la planilla correspondiente.

Además, los interesados pueden inscribirse de manera personal acercándose al 1º piso del municipio, en la Subsecretaría de Deportes, de lunes a viernes de 7:30 a 12:30. Cabe recordar que los participantes deberán presentar los aptos médicos deportivos. La intención de la organización es concientizar e incentivar a que los corredores se realicen el chequeo correspondiente.



ENCUENTRO EN SKATE PARK

El encuentro de skate y BMX se desarrollará este domingo 4 de agosto. La actividad, que fuera suspendida por mal tiempo el fin de semana anterior, comenzará a las 15, en el Skate Park. La intención de esta propuesta es que la gran cantidad de chicos y chicas que practican estas disciplinas, puedan mostrarse y desde el Estado local brindar un espacio para que puedan divertirse y hacer lo que les apasiona en un lugar apto para este tipo de prácticas.

La actividad es libre y gratuita para todos los interesados y estará dividida en las categoría de iniciantes y avanzados. Además, se contará con jurado especialista en ambas disciplinas.

La competencia se trata de un best trick (mejor truco) que el competidor realice y lo lleve a la siguiente fase que es la final. El truco se evaluará según la dificultad y la calidad con la que se logre. Los tres primeros puestos de cada categoría y modalidad se llevarán premios que serán donados por "Urban Roots", quien además auspicia el evento.

Es importante destacar que Rafaela es una de las pocas ciudades de la provincia que cuenta con un espacio totalmente acondicionado para que los jóvenes tengan la oportunidad de realizar estas dos disciplinas y poder disfrutar de un grato momento con sus pares.



UNA POLITICA SOSTENIDA

El Municipio no sólo ofrece un sinfín de actividades y oportunidades deportivas y recreativas a las familias rafaelinas, sino que representa un espacio de contención, formación en valores y solidaridad para miles de chicos en situación de vulnerabilidad económica y social. Tal es así que dentro de su estructura promueve programas como Ciclismo en los barrios, Escuelitas barriales en las disciplinas de fútbol, hockey, ajedrez y básquet, entre otros. Es por eso que se trabaja en la posibilidad de llevar y organizar para el año que viene el "Skate y BMX en los barrios" para que todos los jóvenes de la ciudad puedan conocer este deporte y se animen a practicarlo.