CRAR arranca la fase decisiva Deportes 03 de agosto de 2019 Redacción Por RUGBY

FOTO ARCHIVO TODAS FINALES./ Serán siete partidos al todo o nada.

Este sábado se pondrá en marcha la Reclasificación A, etapa decisiva para definir cuatro lugares en la Elite del Torneo Regional del Litoral 2020. En la primera de estas siete fechas, el Círculo Rafaelino estará recibiendo a Universitario de Rosario desde las 16 con el arbitraje de Fernando De Feo. A las 12.45 jugarán en pre-reserva con el contralor de Leandro Rosido, en tanto que a las 14.15 será el encuentro de Reserva dirigido por Esteban Gutiérrez.

Hace 15 días había trascendido un fixture no oficial donde el equipo rafaelino arrancaba visitando a Provincial de Rosario. Pero luego la URR modificó la posición entre CRAR y Caranchos, modificando el programa de partidos que tendrá entonces a CRAR iniciando de local esta etapa clave. Luego, en la segunda fecha visitará a Estudiantes de Paraná, en la tercera será local de Rowing, en la cuarta visitante con La Salle, en la quinta local con Los Caranchos, luego en la sexta visitante de Universitario de Santa Fe y cerrará visitando a Provincial en la séptima fecha.

En esta fecha inicial los restantes partidos serán: Provincial vs. Universitario de Santa Fe (Diez); Los Caranchos vs. Estudiantes de Paraná (Monje) y La Salle vs. Rowing (Adrover).