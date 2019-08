Renso Pérez: “Hay que ganarse el puesto en cada entrenamiento” Deportes 03 de agosto de 2019 Por Martin Ferrero El mediocampista, que viene de ascender con Central Córdoba, es uno de los refuerzos que llegó a la "Crema" y desde su arribo se mantiene en el 11 titular que tiene en mente el DT Otta.

FOTO LA OPINION RENSO PEREZ. / El oriundo de la ciudad de Bolívar, de 31 años, se perfila para ser uno de los mediocampistas titulares.

Walter Otta sigue trabajando en lo que será el equipo para el debut en la Primera Nacional, visitando a Brown de Adrogué, dentro de dos semanas. El DT de Atlético de Rafaela quiere que el funcionamiento del nuevo equipo llegue bien aceitado y es por eso que en algunas posiciones, más allá de las variantes que supo presentar en algunos puestos, les da rodaje a los mismos.

En este marco, Renso Pérez parece tomar la posta en la zona media, ya que desde que se sumó a los entrenamientos es parte del equipo titular.

“Me viene tocando jugar pero más allá de eso el mensaje fue claro para todos, todos sabemos que nadie tiene la camiseta ni el puesto ganado, se gana en el día a día, quedan algunas semanas, sea Renso Pérez o el que fuera, ninguno sabe que arrancará de titular, hay que ganarse el puesto en cada entrenamiento, en lo que se pueda demostrar en los amistosos, todos trabajamos y mejoramos, nos potenciamos individualmente para que grupalmente lleguemos al inicio del torneo de la mejor manera”, contó Pérez.



-¿Cómo venís llevando a la pretemporada, cómo te sentís en lo físico?

-Quedan algunas semanas, estamos bien en lo físico. Los amistosos sirven para ir tomando ritmo futbolístico y de a poco ir soltándose, estas semanas vamos a trabajar más en el funcionamiento, lo que sea con pelota y poder llegar 10 puntos a la primera fecha que es lo que estamos esperando tanto.



-Pérez-Romero parece ser la dupla de volantes centrales, te tocó jugar también con Marconato cuando no estuvo el uruguayo. Son variantes. ¿Cómo te sentiste?

-La verdad que bien, hay muy buenos jugadores, buena gente, tenemos buenas variantes y sabemos, lo dijo el técnico desde el primer día, que iba a ir probando variantes. Me sentí bien, la idea de Walter la vamos agarrando, tenemos que tener un poco más la pelota, llegar más al área, pero es cuestión de seguir sumando minutos y confianza. Se vio y pasó en el último amistoso con Estudiantes en Río Cuarto.



-Más allá de este último juego, habían arrancado con todo y se fueron cayendo con el paso de los amistosos…

-Si, el mejor partido creo que fue el primero contra Unión (la Reserva) en donde se vio un equipo muy sólido, muy trabajado, son partidos, días, con Estudiantes de Río Cuarto acá no nos salió nada, allá si y se pudo ganar, convertir. No es nerviosismo sino imprecisión, en donde queremos intentar, no pudimos, nos enfrentamos a rivales que estaban bien ordenadito, esto es fútbol, es pretemporada y está bueno porque sirve para vivir la realidad del día a día, que todavía falta.



-Prácticamente hay que decir que ya pasó la pretemporada, queda un amistoso y el torneo está a la vuelta de la esquina.

-Quedan unas semanas, está bueno ir sumando minutos de fútbol, los que sean, está bueno para tomar confianza y ritmo. Se está trabajando de muy buena manera, la parte más dura de correr y pesas ya la pasamos, estamos más con la pelota y haciendo hincapié en lo futbolístico y creo que vamos a llegar de muy buena manera al inicio del torneo.