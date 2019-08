Detenidos tras robar "bicis" desde una Escuela rafaelina Policiales 03 de agosto de 2019 Redacción Por Dos menores fueron capturados cuando huían tras cometer un hecho contra la propiedad, y la Policía secuestró lo malhabido.

Personal de la Guardia de Infantería de la Unidad Regional V de Policía, en la esquina de las calles Brasil y Francia se percató de la presencia de dos sujetos movilizados en bicicletas SLP, y comportándose en forma extraña.

Cuando visualizaron a los uniformados, aceleraron la marcha en un intento de no ser interceptados pero no lograron el cometido, habida cuenta de que fueron alcanzados en el cruce de las calles Francia y 14 de Julio, donde descartaron los rodados de mención y huyeron en forma pedestre.

Tal lo dado a conocer ayer por LA OPINION online, una de las personas en cuestión fue alcanzada, y contó que poco antes habían robado las bicicletas desde la Escuela Vecchioli.

Poco después se ubicó al cómplice, y se arrestó a Kevin C., de 14 años de edad, y a Mohamed C., de 16 años, y se llevó a cabo el secuestro de los vehículos malhabidos.



MOTOCICLETA

SECUESTRADA

En otra intervención de numerarios de la Guardia de Infantería de la UR V de Policía, se procedió al secuestro de una motocicleta Zanella ZB de 110 cc., hallada por vecinos en un sector de lo que se denomina laguna del barrio Monseñor Zazpe.

Fue, precisamente, en cercanía de la intersección de las calles J.V. González y N. Corti, tratándose del recupero de un rodado que estaba tapado con malezas y en mal estado de conservación.

Al respecto se supo que por dicho vehículo, no estaba en vigencia pedido de alguno de secuestro.



FUE CAPTURADO

LADRON ARMADO

Uniformados de la Comisaría 6ª de Frontera, fueron informados sobre un robo a mano armada ocurrido a un camionero que transitaba por el cruce de la ruta nacional 19 y la calle 5, y más tarde se lograron el arresto del frustrado ladrón.

Todo comenzó cuando el camionero Juan Pablo Cárnica, de 38 años de edad, y domicilio en General Dumont, provincia de Mendoza, fue abordado por Martín Mauricio G., de 20 años, residente en la calle Marcilla al 400 de San Francisco.

Cabe mencionar que junto a la captura del delincuente sanfrancisqueño (que estaba acompañado por un cómplice que se dio a la fuga), policías de Frontera secuestraron un revólver calibre 38 con dos balas y una vaina servida, un teléfono celular y un GPS.



NO PUDO CONCRETAR

UNA SUSTRACCION

Agentes de la Subcomisaría 1ª (con base en el barrio Monseñor Zazpe), detuvieron a un vecino luego de ser sorprendido con intenciones de robo en el predio que ocupa el Centro Integrador Comunitario.

Se trató de Oscar Alexis A., de 21 años de edad y residencia en la calle J.V. González al 3100, quien fue sorprendido junto a una ventana.

Al darse cuenta de la presencia de uniformados, intentó fugar pero en definitiva fue interceptado en la esquina de calles Muniagurria y Francia.

Según lo publicado por nuestro portal online la víspera, el director del CIC y el encargado se hicieron presente en el lugar, y se constató que no hubo faltante alguno, y también que no se registraron daños en los bienes.