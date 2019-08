Audiencia pública: será el 5 de septiembre a las 13 Región 03 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Finalmente, la realización de la audiencia pública por el Complejo Ambiental, tema que generó rispideces en el seno del órgano legislativo local, se hará el próximo 5 de septiembre. Así lo hizo saber ayer por la tarde la Municipalidad local, quien dio cuenta que se modificará la fecha y el horario de la Audiencia Pública referida a la construcción del Complejo Ambiental Sunchales. Será el jueves 5 de septiembre, a las 13:00, en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario.

Esta modificación responde a la solicitud de vecinas y vecinos con interés en participar de dicha Audiencia, quienes se veían imposibilitados de asistir en horario de comercio.

La Audiencia Pública es una instancia de participación ciudadana para informar a toda la comunidad sobre las obras que se realizarán y para escuchar las diversas opiniones. Quienes deseen participar, deberán inscribirse en el Edificio Municipal desde el lunes 12 de agosto hasta el martes 3 de septiembre, entre las 8:00 y las 19:00.

El fallo judicial no ha realizado observaciones sobre los aspectos técnicos del Complejo, autorizando su construcción junto a las obras de mitigación que anularán posibles riesgos y que ya están contempladas en el proyecto original.

Cabe aclarar que la jueza María José Álvarez Tremea manifestó: "El trámite de realización de audiencia pública concluye, una vez escuchadas las observaciones, por un dictamen fundado de la autoridad convocante (art. 20 ley 25.916). El dictamen, en tanto acto administrativo se encuentra sujeto a las reglas que rigen dicho ámbito y la ejecutoriedad o no del mismo depende de la aplicación de tal normativa. Por tanto, a los fines del inicio de las obras de mitigación, el acto administrativo será ejecutable en la medida en que así lo autorice la regulación legal específica, y con tal alcance debe entenderse la expresión “firme”, ya que la sentencia dictada en estos caratulados no puede impedir la ejecutoriedad de un acto administrativo que no fue objeto de debate en autos, y cuya ejecutoriedad o no dependerá de la aplicación de la legislación específica", fallando a favor del Municipio en la respuesta al recurso de aclaratoria.