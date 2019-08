Constructoras reconocen que bajaron el ritmo de las obras a pedido del Gobierno provincial Locales 03 de agosto de 2019 Redacción Por El presidente de la Cámara de la Construcción, Renato Franzoni, dijo que esta medida obliga a reprogramar algunos trabajos, con la relantización de la obra y despido de obreros.

FOTO ARCHIVO MAS LENTO./ La obra baja el ritmo, pero no se para.

El presidente de la Cámara de la Construcción de Santa Fe, Renato Franzoni, admitió en la mañana de ayer por LT9 que las empresas constructoras comenzaron a bajar el ritmo de obra a pedido del gobierno provincial, atendiendo el actual panorama económico.

Franzoni aseguró que la obra pública provincial “no está paralizada” pero si se están “reprogramando algunas tareas para que la empresa no ejecute más trabajo de lo que la provincia pueda pagar”.

“Venimos con un actividad muy fuerte y pujante y esta disminución del ritmo de obra hace que reestructuremos nuestra empresa, y trae aparejado el estiramiento del plazo de obra y mayores costos” sostuvo el empresario, dueño de Mundo Construcciones.

El dirigente agregó que “la disminución en el ritmo de obra trae aparejado menos mano de obra. Vamos a trabar menos horas, y vamos a tener menos mano de obra”.

Sobre la obra de la ruta 1 (Mundo Construcciones forma parte de la UTE), Franzoni admitió que los 17 despidos obedecen al pedido de bajar el ritmo de obra. Y agregó que debido a que UOCRA comenzó una media de fuerza el jueves, ayer cerraron el obrador porque no iban a trabajar.

“Es una situación lamentable. No es agradable. No vemos de qué forma se solucionará. Estos despidos nacen a raíz de la medida del gobierno de disminuir el ritmo de obra”, indicó el dirigente empresarial.

Por último, el presidente de la CAC aclaró que “no se decidió paralizar la obra de la ruta 1”, ni las empresas ni el gobierno. “La única medida concreta es que nos pidieron un menor ritmo de trabajo” concluyó.



RUTA 1

Ayer los trabajadores de la ruta 1 encontraron el obrador totalmente cerrado. Luego de los despidos de 17 obreros de el jueves, ahora se suma esta decisión de la UTE (Coemyc, Pose y Mundo Construcciones) de no permitir el ingreso del resto de los empleados a su lugar de trabajo.

Desde la UOCRA admitieron su preocupación por la continuidad de las fuentes laborales en estas obras, que presentan un importante avance en los desagües, colectoras, semaforización y ciclovías.

Ante la unidad móvil de LT9, uno de los delegados contó que llegaron los 80 trabajadores, ingresaron pero luego les pidieron que salgan y cerraron el obrador. “No hay respuesta de nadie. No hay jefes de obra, capataz. No hay repuesta de nadie” sostuvo Luis

Agregó que ayer el ministerio de Trabajo constató que estaban realizando una asamblea por el despido de 17 obreros, pero ahora están todos fuera del obrador con mucha incertidumbre.

“Si no hay respuesta vamos a cortar la ruta” advirtió el delegado de UOCRA.

Desde Vialidad Provincial indicaron que no hay deuda con la UTE que lleva adelante el trabajo y admitieron su sorpresa por la decisión de echar a trabajadores. Además, anticiparon que intimarán a las empresa para que retome las tareas a la brevedad.



DESPEDIDOS

Voceros del sindicato Uocra confirmaban que se produjeron 17 despidos de trabajadores en la UTE que conforman empresas que construyen la readecuación de la Ruta Provincial Nº 1.

Las mismas fuentes habían indicado que la mencionada obra podría detenerse y por consiguiente provocar más despidos.

Al respecto, el ministro de Infraestructura José Garibay admitió que la baja en la recaudación provocó la “readecuación del ritmo de obras de acuerdo con las expectativas de recursos. Esto significa modificar los plazos originales”.

Por su parte, el delegado del gremio de la construcción Gastón Piccini expresó por LT9 que los trabajos presentan "un 60 por ciento de avance pero es llamativa esta situación porque está en plena obra y estamos preocupados porque hoy son 17 pero pueden ser más.

"Actualmente hay unos 80 obreros prestando servicio en la Ruta 1", agregó el gremialista. (Fuente: LT9)