Con la Agenda de la Ciencia se abren las puertas de laboratorios, talleres y aulas Locales 03 de agosto de 2019 Redacción Por Este viernes se presentó la programación que se extenderá hasta el mes de octubre. La secretaria de Educación, Mariana Andereggen, destacó que el objetivo es despertar vocaciones vinculadas a las distintas áreas de la ciencia y el conocimiento.

FOTO PRENSA MUNICIPALIDAD PRESENTACION./ Se concretó ayer y la actividad se extenderá durante dos meses.

En la mañana del viernes, se realizó el lanzamiento oficial de la Agenda de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 2019, en la Biblioteca Pública Municipal “Lermo R. Balbi”, en una conferencia de prensa encabezada por la secretaria de Educación, Mariana Andereggen, junto a referentes del resto de las instituciones organizadoras.

Este cronograma trimestral es desarrollado por la Municipalidad de Rafaela en conjunto con entidades académicas, científicas y tecnológicas de la ciudad y se propone abrir las puertas de laboratorios, talleres y aulas para democratizar el conocimiento y las soluciones innovadoras que se generan.

Además, pone a disposición de toda la ciudadanía y, en particular, de las escuelas una amplia oferta de conferencias, talleres, capacitaciones y experiencias interactivas, atravesadas por cuatro ejes: Ambiente y Sustentabilidad, Salud y Medio Ambiente, Educación y Tecnología y Futuro.

Antes de presentar a los referentes de cada una de las instituciones que participan de la programación, Andereggen destacó el trabajo conjunto que significa esta propuesta. “La Agenda de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación es posible gracias a un gran trabajo en equipo que, desde la Secretaría de Educación, venimos coordinando. Sin el aporte, la colaboración y la apertura de cada una de las instituciones de la ciudad, no sería posible armar una agenda de esta magnitud”, dijo.

La funcionaria señaló que el objetivo de esta Agenda es “poner en valor toda la ciencia, la tecnología, el conocimiento científico y tecnológico que circula por aulas, talleres e instituciones científicas y tecnológicas de la ciudad”. Y que especialmente lo que se busca es despertar vocaciones en estas áreas. “Es una gran apuesta para que chicos, chicas y jóvenes de Rafaela y la región, se motiven, despierten su curiosidad, y tengan ganas de ir por más”, apuntó.

Por otra parte, hizo mención a una de las innovaciones que tendrá la programación de este año. “Además de abrir nuevos espacios de encuentro, creamos una sección especial que llamamos 'Delivery de ciencia', en donde las propuestas de las distintas instituciones que nos acompañan se acercan a las escuelas, para coordinar el día y el horario en que podamos coincidir”, describió.

Finalmente, agregó que se potenciará la participación de la mujer en estas temáticas, tanto en la investigación científica como en los desarrollos tecnológicos, “por lo que será un eje que atravesará muchas de las propuestas que forman parte de esta agenda”.

Luego cada una de las instituciones realizó una breve presentación de su actividad. Participan de la programación el Museo Municipal Usina del Pueblo; Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela, CenTec Rafaela, EPE, Conicet, Praxis, Universidad Católica de Santa Fe, UTN Facultad Regional Rafaela, UNRaf, UCSE Rafaela, UNL, UCES, ISP Nº 2 “Joaquín V. González”; ITEC, INTI, INTA y Red CTel.



GINO TUBARO EN LA CHARLA DE APERTURA

La Agenda de actividades da inicio el próximo viernes 9 de agosto a las 9:30, con la conferencia "Cómo crear 1.100 superhéroes" a cargo de Gino Tubaro, que se realizará en el Cine Belgrano.

Gino Tubaro es estudiante de Ingeniería Electrónica, niño-hombre inventor y emprendedor, reconocido por Barack Obama, entre otros, por sus proyectos, contará en primera persona la historia de un joven que no solo se mantuvo firme en su vocación sino que concretó su deseo de lograr un cambio social con sus creaciones. Desarrolló prótesis ortopédicas para mano y brazo generadas a partir de impresiones 3D que, además, distribuye gratuitamente.

Actualmente trabaja en el desarrollo de un dedal de escritura braille (sistema para traducir en tiempo real al sistema de notación para ciegos), y de una remera anti infartos.

Su charla relata las derivas cotidianas, las ideas, las frustraciones, las motivaciones y los logros de un joven especial que se ha propuesto cambiar el mundo y lo está logrando a fuerza de compromiso y responsabilidad. Con 23 años, Gino nos anima a seguirlo desde nuestros lugares, con nuestras propias manos.



EL RESTO DE LA PROGRAMACION

La Agenda de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación continuará con propuestas semanales a lo largo de tres meses: agosto, septiembre y octubre.

Toda la programación podrá consultarse en www.rafaela.gob.ar o en los folletos de mano disponibles en escuelas, universidades y en la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Rafaela (Sarmiento 550).