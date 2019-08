Fernández prometió desdolarizar tarifas Nacionales 03 de agosto de 2019 Redacción Por DE CAMPAÑA EN CORDOBA

FOTO NA BUSCANDO VOTOS. Fernández también hace foco en Córdoba.

CORDOBA, 3 (NA). - El precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, emprendió ayer una visita de dos días a Córdoba, una de las provincias más difíciles para el kirchnerismo, y allí prometió que si llega al Poder Ejecutivo va a "desdolarizar las tarifas".

En su tercera visita a Córdoba en la campaña previa a las PASO, el ex jefe de Gabinete realizó una recorrida por varias ciudades, con el objetivo de acercarse al voto local, que en los sondeos previos y en las elecciones anteriores favoreció al oficialismo del presidente Mauricio Macri.

El precandidato llegó a la provincia gobernada por el peronista Juan Schiaretti acompañado por el diputado nacional Felipe Solá, a quien sumó a su mesa chica para que ocupe un rol de nexo con los mandatarios provinciales.

Además, estuvo con el senador nacional y jefe del bloque del PJ, el cordobés Carlos Caserio, con quien ya se había mostrado en oportunidades anteriores en esa provincia mediterránea.

"Entre todos podamos construir un país distinto, y para construir ese país, Córdoba ni los cordobeses no pueden estar ausentes. Córdoba es muy importante como para quede al margen del tiempo nuevo de esta Argentina", enfatizó.

Fernández sostuvo que si llega a la Casa Rosada va a "desdolarizar" las tarifas, al tiempo que consideró que en diciembre el dólar va a costar "un 25% más" y -según dijo- eso va a impactar en las tarifas.

En conferencia de prensa en Bell Ville, el postulante del peronismo consideró que "no tiene sentido tener luz si las pequeñas y medianas empresas no pueden pagar". "No es posible que haya un sector de la economía tan importante como la energía dolarizada en un país que produce y consume en pesos", resaltó Fernández. Y agregó: "Hoy leía que cayó el consumo de luz y Edesur ganó no sé cuántos millones de pesos, eso es que el negocio es para unos pocos".

En otro sentido, Fernández sostuvo que el presidente Macri "deja un país muy parecido al 2003", por lo que pidió "dar un paso para adelante" y no enojarse "con el pasado, sino con el presente".