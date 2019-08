Con Massa, Cristina cierra su campaña Nacionales 03 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 3 (NA). - La precandidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Kirchner, encabezará hoy un acto en el partido de Malvinas Argentinas y está previsto que se muestre junto al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, como cierre de su campaña para la provincia de Buenos Aires.

Nuevamente la presentación de su libro "Sinceramente" será el pretexto de la ex presidenta para encabezar, a partir de las 16:00, un acto de campaña en el DirectTV Arena de la localidad de Tortuguitas, donde los organizadores del evento esperan un público de más 10 mil personas, según indicaron a NA.

Será el cierre de la campaña de Cristina Kirchner en suelo bonaerense y, en ese contexto, se espera la primera foto conjunta con Massa, quien encabeza la boleta de precandidatos a diputados nacionales por ese distrito pero hasta el momento no se mostró en público con la ex mandataria.

Al evento no asistiría el precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, quien estará afectado a otra actividad de campaña en Córdoba, supo NA.

Originalmente el evento estaba pautado para la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en Pacheco, Tigre, el pago chico de Massa, y eso abrió la expectativa de la foto conjunta, para oficializar la sociedad luego de varios años de distanciamiento y peleas entre ambos.

Sin embargo, en el Instituto Patria decidieron mudar el evento a un escenario con capacidad para albergar a una mayor cantidad de gente, ya que la sede de la UTN podía contener a 4.000 personas y la idea del comando de campaña era mostrar músculo con un acto multitudinario.

El formato será idéntico al que ya viene llevando Cristina Kirchner en cada presentación de su libro: oradora única y con la moderación previa del periodista Marcelo Figueras.