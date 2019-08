Preguntaron a Macri por las reformas pendientes Nacionales 03 de agosto de 2019 Redacción Por El secretario de Comercio de EE.UU., Wilbur Ross se reunió en la Quinta de Olivos con el Presidente, a quien le preguntó por las reformas laboral y previsional.

FOTO NA EN OLIVOS. Macri con Wilbur Ross.

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El presidente Mauricio Macri recibió ayer al secretario de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross, quien preguntó por las reformas laboral y previsional que Brasil implementó pero que en la Argentina aún no avanzaron.

En el marco de una gira que realiza por la región, Ross visitó al Presidente en la Quinta de Olivos, y durante el encuentro se mostró interesado en cuándo el Congreso argentino aprobará la reforma laboral y la previsional, que el FMI habría sugerido y que pretenden los empresarios nacionales y extranjeros, según trascendió. También formaron parte de la charla las trabas al ingreso de biodiesel argentino al mercado norteamericano y la apertura del mercado de cítricos dulces (naranjas y mandarinas) luego de haberse logrado el de los limones.

Participaron del encuentro, realizado en la sala de reuniones del Edificio de Jefatura en la quinta presidencial, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica; el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, y el de Agroindustria, Luis Etchevehere.

Por su parte, el secretario de Comercio de Donald Trump estuvo acompañado por el embajador de su país, Edward Prado; el jefe de Gabinete del Departamento de Comercio, Michael Walsh; el subdirector de Política y Planificación Estratégica, James Rockas, y el consejero comercial regional para Argentina, Paraguay y Uruguay de la Embajada de Estados Unidos, Rick de Lambert.

Hasta ahora, los funcionarios del Gobierno vienen negando que las reformas laboral y previsional sean prioridad para una próxima gestión de Macri y lo cierto es que hasta que no se sepa si finalmente el actual gobierno será reelecto, esas iniciativas seguirán siendo una incertidumbre.

No obstante, Macri intentó una reforma laboral en su actual mandato pero tras llegar a un trabajado acuerdo con la cúpula de la CGT, los sectores más opositores del sindicalismo, entre ellos los Moyano, hicieron varias manifestaciones y el bloque de senadores del peronismo se negó a tratar la normativa, lo cual la hizo naufragar por completo.

En tanto, la reforma previsional no se intentó, aunque se escucharon algunas voces en el oficialismo planteando que no se debería descartar una suba de la edad jubilatoria, que actualmente es de 65 años en los hombres y de 60 en las mujeres.

Según se supo, Ross destacó ante Macri y los demás funcionarios argentinos, que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pudo avanzar con ambas reformas, aunque lo cierto es que el vecino país aún no logró concretar del todo esas iniciativas, ya que los cambios jubilatorios aún no lograron superar las resistencias en el Congreso.

Precisamente, el enviado de Trump vino a Buenos Aires procedente desde Brasil y su gira sudamericana continuará ahora por Perú.

A su vez, se informó que los funcionarios de la Argentina y los Estados Unidos manifestaron su interés en "continuar avanzando en el diálogo comercial, incluyendo temas de cooperación, coherencia regulatoria, facilitación de comercio, economía digital y oportunidades existentes para potenciar las exportaciones entre ambos países".