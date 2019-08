Inversiones cayeron 25% en el primer trimestre Nacionales 03 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El monto de inversiones en el país cayó 25% interanual en el primer trimestre de 2019, a raíz de la recesión y los mayores costos para importar maquinaria, se informó ayer. De acuerdo con el Monitor de la Inversión, informe que elabora mensualmente la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, en el primer trimestre del año la inversión se redujo 1% sobre el cuarto de 2018.

En términos interanuales, la inversión cayó 25% frente al mismo trimestre de 2018, periodo en el que había marcado un récord histórico de crecimiento (+18%). Esta baja se debió, principalmente a la contracción de la actividad económica y los mayores costos para importar maquinaria, de acuerdo con el informe.

La Inversión Extranjera Directa, por su parte, en el primer trimestre del año superó los US$ 2.600 millones, pero no alcanzó a mejorar la marca del año anterior y tuvo una baja interanual de 10%.

En relación al PBI, los flujos de IED representaron el 2,3%, según la información oficial. Además, el "Mapa de la Inversión" reflejó que en los primeros seis meses de 2019 hubo anuncios de inversión por US$ 11.000 millones, pertenecientes a 107 proyectos de más de 100 empresas.

En el acumulado de los últimos tres años los anuncios superaron los US$ 152.300 millones, mientras que Estados Unidos, Canadá y España son los mayores inversores extranjeros del país. "Si bien los datos del trimestre todavía reflejan los efectos de la crisis cambiaria que golpeó a la economía argentina el último año, nuestras estimaciones sugieren que en mayo la inversión podría mostrar señales positivas, por mejoras en la construcción y la leve recuperación en algunos sectores que habrían aumentado los niveles de importación de maquinaria", destacó el director de Inversiones de la Agencia, Francisco Uranga.

Además, indicó que "las ventas de maquinaria agrícola y la producción de equipamiento para el sector petrolero también tuvieron un buen desempeño, por lo que podríamos esperar que los próximos indicadores reflejen una desaceleración de la caída de la inversión".