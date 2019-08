Transición: el PJ, preocupado por la coyuntura pero sin "pesada herencia" Locales 02 de agosto de 2019 Redacción Por CONFIRMARON QUE EL DEFICIT ES DE $ 10.500 MILLONES

Se realizó una nueva reunión de transición entre funcionarios provinciales y referentes del gobierno entrante.

En la mañana de ayer, se llevó a cabo la segunda reunión de transición entre representantes del actual Gobierno de la Provincia y de los equipos técnicos del gobernador electo Omar Perotti. Del mismo participaron los ministros de Economía (Gonzalo Saglione) y de Gobierno (Pablo Farías), mientras que por parte del peronismo estuvieron Rubén Michlig, Leandro Busatto, Silvina Frana -en representación del sector de María Eugenia Bielsa-, el senador Alcides Calvo y el diputado (y futuro senador nacional) Roberto Mirabella.

Tras el encuentro, quien habló fue el legislador rafaelino junto con Michlig. "Tuvimos la respuesta a la mayoría de las consultas que pedimos hace un mes", dijo Mirabella a la prensa presente y agregó que lo que el gobierno pasó por escrito refleja "que hay un déficit de 10.500 millones de pesos en el primer semestre". En relación al futuro, el actual diputado dijo: "Vemos una situación que se está agravando". Más adelante, añadió: "Estamos preocupados porque es una situación compleja, difícil, que suponemos que en estos próximos seis meses no va a cambiar: o sigue igual (con lo cual, se puede suponer que el déficit puede ser el doble que el actual) o se puede agravar".

De acuerdo a lo manifestado por Mirabella, para el socialismo la coyuntura "tiene que ver con la caída de la actividad económica que impacta sobre la recaudación impositiva, tiene que ver con la falta de transferencia del gobierno nacional en algunas cuestiones, como por ejemplo la Caja de Jubilaciones, o la quita de transferencias nacionales como puede ser el subsidio al transporte, el fondo sojero, la tarifa eléctrica social".

Señaló que se van "conformes con la reunión, fue una buena reunión", y afirmó: "Nosotros no queremos confrontar con lo que nos van a dejar, queremos coincidir en el diagnóstico, la realidad que está pasando hoy la provincia de Santa Fe".

Sobre la aplicación de la cláusula gatillo, afirmó: “está claro que le corresponde a los actuales funcionarios evaluarlo, el acta firmada dice que en agosto se debe evaluar el comportamiento del Presupuesto, de la recaudación y de la inflación, razón por la cual según la evaluación que haga la provincia será la decisión que se tome. Somos muy respetuosos de su decisión. Esperamos que sea a partir del comportamiento de estas variables”. Cuando la pregunta fue si el equipo de Perotti hará “alguna sugerencia” sobre la aplicación o no de la cláusula gatillo, la respuesta de Michlig fue un tajante “no”. Pero luego agregó: “Nosotros coincidimos con la evaluación que hace el gobierno de las variables económicas: queda claro que hubo una caída de la recaudación y un crecimiento del gasto corriente por arriba de ese valor, y que la proyección es idéntica en el próximo semestre”.

Del IAPOS dijo que “es una situación bastante delicada que tiene la obra social, lo mismo que la Caja de Jubilaciones, son aspectos que tienen que ver con el gasto corriente y no escapan a esta realidad”. Más tarde, Michlig confirmó que en la Caja se pierden “mil millones de pesos mensuales, según lo que indica la proyección y depende en gran parte su financiamiento por lo que la Nación transfiere. Hay una deuda pendiente del año pasado y de los anticipos para este año que podrían amortiguar el déficit”.



LA POSTURA OFICIAL

En tanto, el ministro Gonzalo Saglione brindó mayores detalles sobre el tema del déficit del Estado santafesino: "Conversamos sobre la realidad de las finanzas públicas, no sólo la de Santa Fe sino de todas las provincias, y la problemática derivada de la caída de la actividad económica y cómo impacta en la recaudación tanto de impuestos provinciales como de los recursos que las provincias recibimos a través de la coparticipación".

Saglione explicó luego que "la caída de los subsidios al fondo sojero, al transporte y a la tarifa social eléctrica impactan y generan un menor ahorro corriente en el Presupuesto provincial. De todos modos hay que seguir marcando que Santa Fe sigue teniendo un superávit económico y tiene un déficit fiscal final que se deriva de haber tomado la decisión de sostener la obra pública".

El ministro destacó que "en este primer semestre" la obra pública en Santa Fe "creció en términos reales" aunque resaltó que "viene aumentado por la inflación acumulada en ese período de tiempo".

Pero además Saglione resaltó que "ese número de 10.500 millones es artificial en ese sentido y tampoco se computan allí los recursos que la provincia efectivamente recibió en materia de financiamiento externo. Son recursos que efectivamente ingresaron pero que técnicamente no se registran como tal al momento de definir ese déficit. Por eso los dos números son ciertos. El déficit que nosotros entendemos que se debe estar mirando es el que verdaderamente se requiere financiar y es del orden de los 7.000 millones de pesos". (Fuente: Uno Santa Fe y El Litoral)