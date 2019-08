El programa Seguila! ya tiene 130 egresados

En la tarde de este jueves, se llevó a cabo en el Archivo Histórico Municipal, un nuevo encuentro con egresados y egresadas del programa Seguila!, la iniciativa municipal que promueve la finalización de los estudios secundarios entre los jóvenes que quedaron con exámenes pendientes. Al agasajo fueron invitados a participar los egresados y las egresadas que aprobaron en el mes de julio, quienes asistieron acompañados de sus familiares.

En total, en esta oportunidad, fueron 23 personas quienes alcanzaron este objetivo tan esperado. La actividad contó con la presencia de la secretaria de Educación, Mariana Andereggen, las coordinadoras y del grupo de docentes que forman parte del programa.

Cada uno de los jóvenes, recibió un certificado simbólico que acredita la culminación de esta etapa. Se trata de personas que, por algún motivo, no habían podido completar su trayectoria educativa y se habían quedado sin poder contar con su título secundario, en muchos casos, a pesar de haber asistido a los cinco años de la escuela secundaria.

Los profesores del programa son los encargados de acompañar durante todo el proceso de preparación de los exámenes, no sólo desde el punto de vista de los contenidos educativos, sino también en la organización del cronograma, y desde lo humano, con su presencia y contención.

En lo que va del año, ya son 58 las personas que lograron finalizar sus estudios a través del Seguila! y, desde que se inició el programa, hace ya más de un año, la cifra alcanza las 130 personas.

En esta instancia, se prepararon y rindieron 122 materias, de las cuales 110 fueron aprobadas, es decir, más del 90%, lo que da cuenta del gran desempeño del cuerpo de docentes, tutores y tutoras, así como del gran aprovechamiento que hacen sus participantes de esta oportunidad que se les brinda desde el Estado local.



HISTORIAS REALES

"Este programa surge ya hace un año a partir de estadísticas que marcaron una necesidad concreta, a partir de las encuestas que se le hacen a los chicos que están cursando su último año de secundaria en cada una de las escuelas", explicó la Secretaria.

También contó que "en el seguimiento de un año después de los mismos chicos, se empezó a notar que en los últimos años había un 20 % que terminaba quinto, realizaba su graduación, pero que un año después veía sus sueños truncos porque no tenía su título por adeudar materias".

También "en otras estadísticas que hace el ICEDeL, marcaba que la franja más afectada por el desempleo eran los jóvenes sin título secundario y, en especial, las mujeres. Por eso pensamos que algo tenía que pasar, algo podemos hacer con esto".

"Muchos de los que integramos la Secretaría de Educación también somos profesores o tenemos contacto con las escuelas y veíamos que era una realidad, que nuestros alumnos volvían. Entonces nos pusimos a trabajar, en un primer momento, junto con la Subsecretaría de Economía Social y Empleo, que es a la que le preocupaba mejorar la empleabilidad de los rafaelinos", agregó.

"Y nosotros desde lo educativo, pensamos en algo rápido y surgió la forma esta de Seguila!, donde se le ofrece una persona o tutor para que escuche cada caso, ver qué disponibilidad horaria tenía y organizar una agenda para que puedan rendir esa materia", comentó Andereggen.

Por otro lado, dijo que "los resultados se ven a largo plazo, pero ustedes son los resultados palpables de que esto funciona". "Hoy están presentes las personas de las escuelas que también hacen posible esto, que brindan el espacio, que abren la puerta y aportan lo necesario para cualquier duda que surja de una materia, de un programa", finalizó la funcionaria.