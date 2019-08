Atlético ya tiene zona y rivales

A dos semanas del comienzo quedó armada la Primera Nacional (ex B Nacional), torneo conformado por 32 equipos que lucharán por obtener alguno de los dos ascensos que otorga como máximo premio a la Superliga. Comienza el próximo 17 de agosto.

Atlético de Rafaela estará en la Zona B y su debut será de visitante ante Brown de Adrogué. En la segunda fecha recibirá en Alberdi a Tigre.

El equipo de Walter Otta deberá viajar a Mendoza para visitar a Gimnasia, también a Tandil, Tucumán y Jujuy, entre las distancias más largas que deberá recorrer.

El formato del certamen será de dos zonas de 16 clubes cada una, con partidos ida y vuelta y sin clásicos. Los ganadores de cada grupo se enfrentarán en una final por un boleto a la Superliga, mientras que el perdedor caerá en el reducido que iniciarán jugando los ubicados entre el segundo y el cuarto puesto de cada zona.

Con respecto a los descensos, el peor de cada zona perderá la categoría, sin importar si está directa o indirectamente afiliado a la AFA. Vale recordar que a partir de esta temporada quedó eliminado el sistema de promedios en todas las categorías de ascenso.

El sorteo fue realizado este jueves en el predio de AFA y en él participó Claudio "Chiqui" Tapia: "Es un día muy especial en este lanzamiento de la apasionante Primera Nacional. Torneo que involucra a muchísimas instituciones prestigiosas de nuestro fútbol. Los invito a todos a vivir este torneo apasionante. Estoy seguro de que va a ser el mejor del fútbol argentino".

Para esta temporada habrá cuatro campeones jugando en la divisional: Quilmes, Chacarita, Ferro y Tigre, que viene de consagrarse en la Copa de la Superliga.



El fixture completo de la "Crema" es el siguiente: 1-Brown de Adrogué (V), 2- Tigre (L), 3-Defensores de Belgrano (V), 4-Quilmes (L), 5-Gimnasia de Mendoza, (V), 6-All Boys (V), 7-Gimnasia de Jujuy (L), 8-Santamarina (V), 9- Instituto de Córdoba (L), 10-San Martín Tucumán (V), 11-Almagro (L), 12- Villa Dálmine (V), 13- Sarmiento de Junín (L), 14- Deportivo Riestra (V), 15- Chacarita (L). Luego se invertirán las localías para cumplir con las 30 fechas.



La fecha 1 de la Zona A: Mitre (S) vs. Estudiantes (BA), Belgrano vs. San Martín (SJ), Alvarado vs. Agropecuario, Brown (PM) vs. Barracas, Chicago vs. Morón, Estudiantes Río IV vs. Temperley, Ferro Carril Oeste vs. Platense, Atlanta vs. Independiente (M).



La fecha 1 de la Zona B: Gimnasia (Mza.) vs. Defensores de Belgrano, ​Tigre vs. Quilmes, ​Brown (A) vs. Atlético de Rafaela, ​Chacarita vs. All Boys, Riestra vs. Gimnasia (J)​, Sarmiento vs. Santamarina​, Villa Dálmine vs. Instituto,​Almagro vs. San Martín (T).