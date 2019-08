Importancia de las vacunas Editorial 02 de agosto de 2019 Redacción Por Aunque el 96% cree que las dosis "son seguras", el 13% no se vacunó durante el año pasado.

Ante el rebrote de algunas enfermedades que parecían controladas, un nuevo debate se abrió en el ámbito de la salud en en particular en lo que hace a la importancia de la vacunación para reducir los riesgos de que se desaten epidemias aunque al mismo tiempo se ha registrado un aumento de los denominados movimientos antivacunas, es decir familias que están convencidas que las vacunas no son seguridad y que lo mejor para sus hijos es que no sean inoculados.

El origen de ese movimiento, considerado por toda la comunidad académica y científica del mundo como una amenaza para la salud pública global, se remonta a 1998 a partir de un estudio fraudulento publicado en una revista científica, que aportó argumentos para aquellos que descreen del real valor de las vacunas. Tiempo después salió a la luz el engaño pero el daño ya estaba hecho.

Este año, desde la Sociedad Argentina de Inmunología (Sadi) destacaron que la vacunación, luego de la potabilización del agua, es el hito sanitario que más vidas ha salvado en el mundo a lo largo de la historia de la humanidad. Además, resaltaron que los programas de vacunación sistemática permitieron disminuir la mortalidad y secuelas producidas por muchas enfermedades inmunoprevenibles que hasta hace menos de 100 años eran un flagelo para la sociedad. En tal sentido, sostiene que a partir de la vacunación, Latinoamérica fue la primera en el mundo en eliminar la viruela, la poliomielitis, el sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola congénita.

En tanto, según la Sadi, la Argentina fue pionera al instituir la vacunación obligatoria y gratuita como bien social colectivo mediante la Ley nacional 22.909, vigente desde el año 1983. Por último, subraya que actualmente, nuestro país posee uno de los calendarios nacionales de vacunación más completos del mundo, garantizando la equidad de los individuos en el acceso a la prevención de enfermedades.

¿Qué puede pasar si no nos vacunamos? En caso de tener contacto con el microorganismo causante de la infección podemos tener una enfermedad que puede producir complicaciones importantes o incluso la muerte. Y en mientras tanto del proceso podemos contagiar a otras personas. Así de simple, así de crudo. Un caso testigo clave de enorme actualidad es el regreso del sarampión en algunas regiones de Europa, Estados Unidos y en América latina debido en gran medida a los movimientos antivacunas.

En este marco, el 96% de los argentinos cree que las vacunas "son seguras y efectivas", pero un 13% no se aplicó alguna de las dosis indicadas por el calendario nacional 2019, según el estudio de la Fundación Bunge y Born llamado "Índice de Confianza y Acceso a las Vacunas" (ICAV) presentado esta semana. El informe precisó que en el 2018 se aplicaron 1.084.279 dosis menos de las que deberían haberse aplicado, dato que implica que podrían aumentar las enfermedades inmunosuprimibles.

Entre las causas de la falta de vacunación la investigación señaló el faltante de dosis, la accesibilidad a centros vacunatorios y la falta de días y horarios para acercarse. El doctor Eduardo López, jefe del departamento de Medicina del hospital de niños Ricardo Gutiérrez y líder del proyecto "Observatorio de la Salud del Niño y el Adolescente", a cargo de Bunge y Born, consideró que es un riesgo genuino que un 13% de la población no haya logrado vacunarse o vacunar a los menores a su cargo la última vez que lo intentó, y si se extrapola ese porcentaje a los 728.035 niños nacidos en 2018, significa que cerca de 300 niños no se vacunan por día en nuestro país.

El profesional destacó que es la primera vez que se hace un proyecto de alcance nacional para saber las causas por las cuales la gente no se vacuna o pierde la oportunidad de hacerlo y sobre la confianza que se tiene respecto a la inmunización. La primera etapa del estudio, que comenzó en enero, analizó 3.177 casos y demostró que el 96% de los encuestados considera que las vacunas son seguras. Los datos preliminares de esta primera muestra incluyeron 3.177 encuestas completas, 52,4% a mujeres y 47,6% a hombres de entre 15 a 65 años residentes en las zonas del Noreste, Noroeste, Centro, Cuyo, Patagonia, provincia y ciudad de Buenos Aires. Asimismo, un 60,3% de los participantes dijo tener menores a su cargo. El relevamiento, que proyecta reunir un total de 7.000 encuestas completas, tendrá resultados a finales de año, adelantó la fundación.

Otro de los resultados preliminares señala que en la Argentina el principal problema es la falta de acceso, mientras que en los países desarrollados el obstáculo más importante es la opinión a favor o en contra de las vacunas.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la vacunación previene de 2 a 3 millones de muertes por año y se sabe que logró erradicar enfermedades como la viruela. Además, ante un incremento de la aparición de grupos "antivacunas", el organismo internacional declaró la reticencia a las vacunas como una de las diez amenazas globales a la salud mundial.