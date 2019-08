Panorama Político

HOY VIENE ESPERT

El candidato a presidente por el Frente Despertar, el carismático economista José Luis Espert, llegará hoy a la ciudad de Rafaela a una semana de que comience la veda electoral rumbo a las PASO del 11 de agosto. Tiene previsto una recorrida por distintos medios, entre ellos LA OPINION, y un paseo de campaña por el centro de la ciudad donde buscará mostrarse con los jóvenes, con quienes generó un vínculo poderoso. Además, cuenta con el respaldo de los libertarios que comenzaron a organizarse también en torno a la figura del polémico Javier Milei.

Recientemente, Espert convocó a una hackatón -en realidad se llamó #Esperton2019- para generar ideas y propuestas que recreen un tsunami digital con las propuestas de gobierno del economista.

Espert estará hoy por la mañana en Rafaela, la ciudad donde en la historia reciente lograron triunfar candidatos como Cavallo o López Murphy. A la tarde, en tanto, tiene previsto trasladarse siempre en compañía con el primer candidato a diputado nacional por su espacio, el rosarino Gonzalo Mansilla de Souza -referente de la Ucedé- a Venado Tuerto a la caza de votos. Y mañana a la tarde en Buenos Aires encabezará una marcha para reclamar la baja de los impuestos en la Plaza Malvinas, en calle Defensa y detrás de la AFIP. En ese lugar firmará un compromiso para "no subir los impuestos y para reducir la carga impositiva durante nuestra gestión".

"Trabajás siete meses para el Estado y solo cinco para vos" es una especie de lema en esta cruzada contra la sobrecarga fiscal argentina.



CORACH ESTA

CONVENCIDO

En una entrevista publicada el fin de semana en este Diario, el jefe de Gabinete, Marcos Corach, compartió sus impresiones sobre el candidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, quien tiene como compañera de fórmula a Cristina Fernández de Kirchner.

En su cuenta de Twitter, subió una foto junto al dueño del simpático perrito Dylan, que a su vez -el pichicho- tiene su propia cuenta en Instagram. Lo concreto es que Marcos y Alberto se mostraron en una selfie muy sonrientes con la siguiente leyenda autoría del funcionario rafaelino: "Acá con @alferdez, próximo presidente de los argentinos". Así que el convencimiento sobre el resultado de las elecciones no deja margen para las dudas. Ganan los Fernández según Marcos, quien también tuiteó que "Desde Rafaela construimos los cimientos de la epopeya para ganar la provincia. Ahora, a construir también la victoria en la Nación para que en diciembre volvamos a tener un presidente que gobierne de cara a su pueblo".



CASTELLANO

Y LA NEVADA

El intendente, Luis Castellano, no parece tener una activa participación en la campaña del Frente de Todos más allá de haber compartido las actividades durante la visita de Alberto Fernández a Rafaela la semana que viene.

En realidad, hay una diferencia entre los referentes de uno y otro espacio en Rafaela. Los peronistas están algo apagados en la ciudad, no tan involucrados con la campaña en cambio los referentes de Cambiemos o del renovado Juntos por el Cambio no bajan los brazos y se muestran muy activos. Los concejales Leo Viotti, Ana Visintini, Marta Pascual, Lalo Bonino y Alejandra Sagardoy junto a Mauricio Basso están comprometidos con la campaña del oficialismo nacional.

En cambio -valga la redundancia-, el Intendente está concentrado en la gestión y de tanto en tanto en alguna efeméride. Ayer en su Instagram publicó: "¡Hoy se cumplen 8 años que nevó en nuestra ciudad! El 1° de agosto del 2011 los rafaelinos amanecimos con la sorpresa de que las calles estaban cubiertas por un manto blanco luego de 89 años. ¿Recordás dónde estabas y cómo lo viviste?". Todo junto a un video para revivir aquel día que "quedará en nuestra historia".

Hubo numerosos mensajes positivos en torno a este recuerdo. Hasta que alguien cortó con tanta dulzura al escribir "No me acuerdo, se ve que de tantos saltos que doy con el adoquinado me está empezando a afectar la cabeza (sic)".



EL CAMBIO SE

MOVILIZA

La Mesa Rafaela de Juntos por el Cambio se muestra hiperactiva. Los defensores del cambio salieron a las calles el fin de semana pasado a ponerle el pecho a la campaña y pidiendo votar a la fórmula Mauricio Macri - Miguel Pichetto. En la semana llegó a Rafaela el secretario de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, para asistir a la apertura del Amérian Hotel de bulevar Lehmann y Pellegrini, una corajeada de la familia Herrero y tantos otros que prestigia a la ciudad.

Precisamente el funcionario nacional oriundo de Córdoba aprovechó el viaje para compartir un acto con Mauricio Basso, Leonardo Viotti, Germán Bottero -los tres también estuvieron presentes en el evento del miércoles al mediodía en el Amérian Herrero Hotel- junto a Hugo Menossi, Miguel Destéfani y tantos otros jóvenes. Si bien se refirió a su trabajo en el área de turismo, también habló de la gestión de Macri.



ZIMERMAN COSECHO

MÁS DE 3.500 VOTOS

El ex candidato a intendente, el abogado Carlos Zimerman, calificó como "altamente positiva" su "primera experiencia electoral" en Rafaela. En declaraciones al programa Algo Dirán de Radio Galena, dijo que "más allá de los votos que sacamos, que fueron 1.080, nos llamó la Justicia Electoral porque de los 4.700 votos impugnados, el 60% eran nuestros". Por eso afirmó que ese apoyo "lo vemos en las calles donde la gente nos dice que nos ha votado".

A partir de esta sensación, afirmó estar "convencido de que hemos pasado los 3.500 votos". Y palabras más palabras menos sugirió que Alberto Fernández es un copión. "Muchas de nuestras propuestas han sido tomadas. Por ejemplo la de medicamentos para jubilados que toma Alberto Fernández es la que hemos hecho nosotros", expresó.



DIPUTADA GRANATA, EL

TAXI Y EL COLECTIVO

Un grupo disidente se alejó del colectivo Actrices Argentinas y formó una nueva agrupación feminista a la que denominó "Las Bolten". El nuevo colectivo es liderado por Laura Novoa y lo integran, entre otras actrices, Gloria Carrá, Romina Gaetani, Valeria Bertuccelli, Érica Rivas y Flor de la V.

La flamante agrupación decidió su nombre en honor a la militante anarquista y feminista Virginia Bolten, nacida en 1876 en San Luis y fallecida en 1960 en Montevideo. Al referirse a Actrices Argentinas, Laura Novoa dijo que "hicieron un súper trabajo y nos unieron, pero después cada una va buscando su camino".

"Además, el feminismo no debe ser vertical, es decir, figuras más fuertes que otras", consideró la actriz en una entrevista radial con Ángel de Brito en El Espectador. Laura Novoa definió a Las Bolten como "una 'grupa' feminista" y dijo que "hay muchas, hay muchos caminos".

Actrices Argentinas surgió en principio como un colectivo orientado a reclamar por una Ley de aborto legal, seguro y gratuito, y militar contra la violencia de género. Adquirió popularidad como un espacio feminista cuando hicieron un apoyo público a la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés por violación, con Laura Azcurra, Carla Peterson, Florencia Peña y Dolores Fonsi, como caras más visibles.

Las diferencias internas del colectivo salieron a la luz al trascender que, por votación mayoritaria, decidieron no respaldar las denuncias de Érica Rivas y Valeria Bertuccelli contra Ricardo Darín por maltrato laboral.

Tras conocerse las deserciones en Actrices Argentinas, la panelista Amalia Granata, crítica de la agrupación por su postura en el tema aborto, ironizó que ahora "va a ser un taxi más que un colectivo". "Deciden a quién defienden y a quién no de acuerdo a su criterio, que no sé cuál es", cuestionó Granata.