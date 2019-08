Prosigue Toy Story 4 con función especial Sociales 02 de agosto de 2019 Redacción Por CINE BELGRANO

Esta semana, el Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano continuará exhibiendo "Toy Story 4", cuarta entrega de la exitosa saga animada de Disney/Pixar que se proyectará desde el viernes a las 18, con una función especial el día martes que se adaptará para que puedan disfrutarla niños con Trastorno Generalizado de Desarrollo (TGD), Trastorno del Espectro Autista (TEA) y personas con discapacidad.

La sala tendrá luces encendidas, habrá una reducción del volumen del sonido y la posibilidad de moverse durante la proyección. La función será abierta a todo público y la entrada no tendrá costo únicamente para la persona con TGD, TEA o discapacidad y su acompañante terapéutico.

Esta iniciativa surgió de la organización TGD Padres Rafaela y cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Rafaela a través de la Secretaría de Desarrollo Social y el Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano, dependiente de la Secretaría de Cultura. Cabe destacar que el proyecto tendrá continuidad cada mes y los niños y niñas lo podrán compartir con sus familiares y amigos.



Cartelera

"Toy Story 4" es una película dirigida por Josh Cooley con una duración de 100 minutos que pertenece al género animación. Está calificada como apta para todo público.

Woody siempre ha tenido claro cuál es su labor en el mundo y su prioridad: cuidar a su dueño, ya sea Andy o Bonnie. Pero cuando Bonnie añade a Forky, un nuevo juguete de fabricación propia, a su habitación, arranca una nueva aventura que servirá para que los viejos y nuevos amigos le enseñen a Woody lo grande que puede ser el mundo para un juguete.

Podrá verse doblada desde el viernes 2 al martes 6 de agosto a las 18:00. La entrada general tiene un valor de 140 pesos.

"No soy tu mami" es una película argentina dirigida por Marcos Carnevale y un elenco integrado por Julieta Díaz, Pablo Echarri, Sebastián Wainraich. Tiene una duración de 101 minutos, pertenece al género comedia y está calificada como apta para mayores de 13 años.

Una periodista sostiene en su columna semanal las razones por las cuales no quiere tener hijos, defendiendo su posición frente a la vida y la maternidad. Pero la misma comenzará a aflojarse cuando un nuevo vecino y su pequeña hija lleguen al edificio.

Podrá verse en Espacio INCAA desde el viernes 2 al martes 6 de agosto a las 19:45. La entrada general tiene un valor de 60 pesos y descuento a jubilados y estudiantes con un valor de 30 pesos.

"La espía roja" es un film dirigido por Trevor Nunn y un elenco integrado por Judi Dench, Sophie Cookson, Laurence Spellman, Ben Miles. Su duración es de 100 minutos, pertenece al género drama y está calificada como apta para mayores de 13 años.

Joan Stanley es una encantadora anciana que una mañana es detenida por el MI5, acusada de espionaje y de proporcionar información a la Rusia comunista durante los años 30. Salió a la luz uno de los mayores escándalos de espionaje del KGB y su nombre está entre los sospechosos. Durante el interrogatorio volveremos con Joan a Cambridge en los años 30 donde estudiaba física y se enamoró de un joven comunista que la puso en una encrucijada: traicionar a su país o salvar al mundo.

Podrá verse desde el viernes 2 al martes 6 de agosto a las 21:40. La entrada general tiene un valor de 140 pesos.