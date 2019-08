Victoria y empate en Río Cuarto Deportes 02 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO PRENSA BEN HUR SUB 19./ Se impuso por 2 a 0.

El miércoles Ben Hur visitó a Atenas de Río Cuarto por la tercera fecha del torneo Juvenil del Centro, certamen organizado por el Consejo Federal. La BH sumó una victoria y un empate.

Ben Hur enfrentó al elenco cordobés ganando en Sub 19 e igualando en Sub 17. En la próxima jornada, la BH enfrentará como local a Las Palmas de Córdoba.

Resultados: Sub 17: Atenas 0 vs Ben Hur 0.

Sub 19: Atenas 0 vs Ben Hur 2 (Palomeque y Vega).

Recordemos que esta nueva edición cuenta con la participación de más clubes en relación al certamen que se disputó el año pasado. Además de la BH compiten 9 de Julio de Morteros, Sportivo Belgrano de San Francisco, 9 de Julio de Rafaela, Unión de Sunchales, Atlético San Jorge, Atenas de Río Cuarto, Las Palmas de Córdoba y Racing de Córdoba.