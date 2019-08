Audiencia pública: generó áspero debate entre oficialismo y oposición Región 02 de agosto de 2019 Redacción Por SUNCHALES

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - El Cuerpo Deliberativo local, ayer por la mañana llevó a cabo su habitual sesión ordinaria, en un encuentro que parecía avanzar velozmente, ya que los primeros puntos (notas particulares) para un más profundo análisis eran derivadas a comisión, en el penúltimo punto se trabó el desarrollo, con un amplio y áspero intercambio de frases, y la insólita situación de un empate entre tres votos positivos y tres abstenciones- situación que, por la cantidad de votos, impedía elevar la minuta de comunicación, relativa al pedido para trasladar la Audiencia Pública por el Consorcio Ambiental a otro horario.

Durante el encuentro fueron considerados los siguientes temas



Despacho de Comisión

Sobre proyecto elaborado por Andrea Ochat con la adhesión de Carlos Gómez y Leandro Lamberti

*Establece nuevas regulaciones para las Residencias de Adultos Mayores y deroga la Ordenanza Nº 2174. En los fundamentos la autora remarcó que se presenta una nueva propuesta con la meta de garantizar los derechos de los adultos mayores. Fue aprobado en forma unánime.



Proyectos presentados

Fue girado a comisión el proyecto de Resolución elaborado por Leandro Lamberti

*Prorroga en Comisión proyecto próximo a vencer: adhiere la Municipalidad de Sunchales al Programa de descontaminación, compactación y disposición final de vehículos y chatarra, Ley Nacional 26348.

Fue aprobado por unanimidad un proyecto de Declaración de Andrea Ochat

*Declara de Interés Educativo y Cultural la Charla-Homenaje “Mujeres en Malvinas”, realizada por la Fundación ATILRA, con la colaboración de la periodista Mirta Rodríguez.

Igual suerte corrió el proyecto de Declaración elaborado por la presidente del Cuerpo

*Declara de Interés Educativo el Seminario de Educación y Lenguaje Audiovisual “La Tiza y la Luz”, organizado por la Fundación ATILRA, el ISPI Nº 9054 de Hersilia, el ISPI Nº 4003 “San José” de Sunchales y la Cooperativa Espacio Activo.

También fue aprobado el proyecto de Declaración elevado por María José Ferrero

*Declara de Interés Educativo y Cultural la Iniciativa “Jornada distendida en jugueterías de todo el país”.

También mereció la aprobación de los ediles el proyecto de Declaración presentado por Andrea Ochat

*Declara de Interés Ciudadano la labor desarrollada con actitud valiente, ejemplar, solidaria y patriótica de las Instrumentistas Quirúrgicas en la Guerra de Malvinas.

Fue girado a comisión un proyecto de Minuta de Comunicación presentado por Fernando Cattaneo

*Solicita al DEM informe sobre las medidas adoptadas para la implementación del reglamento de uso, control y mantenimiento de los vehículos municipales, conforme lo establece la Ordenanza Nº 2207.

Tras ardua discusión, pase a cuarto intermedio, el retiro del bloque oficialista de su postura de abstención fue girado a comisión el proyecto de Minuta de Comunicación elaborado por Fernando Cattaneo y Oscar Trinchieri

*Solicita al DEM, de manera urgente, proceda a salvar las formas de la Audiencia Pública sobre el Proyecto Complejo Ambiental Sunchales, convocada para el próximo 12 de agosto.

En su fundamentación Cattaneo esgrimió cuestionamiento a fecha y horario ( lunes 12 de agosto a las 8), remarcando que vulnera el principio de audiencia pública la gratuidad, ya que quienes trabajan y deseen participar deberán pedir el día, cuestionó el tiempo de exposición otorgado( cinco minutos), también señaló que no se dio a difusión en los medios de comunicación - en LA OPINION fue publicado dos veces-.

Oscar Trinchieri adhirió a lo expresado por Fernando Cattaneo y recordó que el Complejo Ambiental responde a una necesidad y es un hito para la ciudad y la región, pero consideró como suspicacia la convocatoria a la asamblea pública.

Leandro Lamberti explicó por qué el bloque oficialista se abstenía de votar, dejando en claro que no deseaban entorpecer la postura de los tres ediles que daban voto positivo, y consideró una señal de respeto hacia la idea de sus pares.

Finalmente para que el proyecto pueda seguir su curso, se propuso el pase a comisión.

Fue derivado a comisión el proyecto de Minuta de Comunicación elevado por Fernando Cattaneo

*Solicita al DEM informe sobre los motivos por las cuales no se ha dado cumplimiento a la Ordenanza Nº 2216 (Norma que establecía el recambio progresivo de las luminarias actuales de los semáforos, por aparatos con tecnología LED), así como también sobre estado de cuenta del Fondo Especial de Educación e Infraestructura Vial, Ordenanza Nº 2072.